 У Києві перевищена гранично допустима концентрація продуктів горіння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Києві перевищена гранично допустима концентрація продуктів горіння

У повітрі Києва вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений, повідомили у КМДА та попросили не виходити на вулицю. В екосистемах Києва та області сталось майже 40 пожеж за добу.

Київ, правий берег Дніпра

Київ, правий берег Дніпра

У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння, а вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений,повідомляє у суботу, 18 квітня, пресслужба Київської міської держадміністрації. Киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.

Відповідно до повідомлення, в осередках пожеж навколо Києва відбувається тління та горіння сухої трави та лісового опаду (листя, хвої, гілок, кори, шишок тощо). Протягом минулої доби зафіксовано 37 пожеж, з них чотири у Києві, які станом на ранок 18 квітня ліквідовані. "Пожеж досить багато, як і точок тління, і звідти надходить до атмосфери міста досить значна кількість продуктів горіння", - повідомляє управління КМДА з екології та природних ресурсів.  

Київ, лівий берег Дніпра

Київ, лівий берег Дніпра

"Згідно даних автоматичної станції AQT 420 "VAISALA" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження - Голосіївський район) вранці 18 квітня зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення гранично допустимої концентрації в 0,5 разу", - йдеться у повідомленні КМДА.

У КМДА запевнили, що у всіх районах Києва спецтехніка комунальних підприємств у посиленому режимі здійснює миття столичних вулиць і доріг. 

Згідно з повідомленням КМДА, радіаційний фон у Києві та області - у межах норми.

Дивитись відео 02:24

Наскільки небезпечний для здоров'я дим над Києвом (17.04.2020)

DW.COM

Пожежі навколо ЧАЕС: Загрози об'єкту "Укриття" немає - ДСНС

У зоні відчуження навколо ЧАЕС немає загрози для критично важливих об'єктів, таких як "Укриття", повідомляє ДСНС. (18.04.2020)  

Також за темою

Rauch von Waldbränden um Tschnobyl erreicht Kiew

Забруднення повітря в Україні: офіційна статистика занижена - науковець 17.04.2020

Попри часті пожежі в Україні не здійснюють комплексних досліджень забруднення повітря. Тому чим насправді дихають українці, не знає ніхто, а офіційна статистика не відповідає дійсності, вважає науковець Іван Ковалець.

Ukraine Kiew Sandsturm

Київ очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря 17.04.2020

Повітря в Києві 17 квітня - найбільш забруднене у світі, повідомляє портал IQAir. Портал відстежує якість повітря в режимі реального часу.

Ukraine | Helikopter Tour über Zaporizhzhia

Після Києва дим невідомого походження накрив Запоріжжя 17.04.2020

Дослідження показали перевищення допустимої концентрації вмісту сірковуглецю в повітрі Запоріжжя майже втричі.

Реклама

Докладно

Karikatur von Sergey Elkin | Maskenpflicht und Quarantäne - Leben in Zeiten von COVID-19

Надійний захист від коронавірусу?

Як запобігти поширенню коронавірусу? Погляд на ситуацію від карикатуриста Сергія Йолкіна.  

У Німеччині суттєво збільшилися продажі алкоголю

Під час карантину у Німеччині зросли продажі алкоголю

Через обмежувальні заходи під час епідемії коронавірусу жителі ФРН стали більше купувати продуктів харчування.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  