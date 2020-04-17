У Києві перевищена гранично допустима концентрація продуктів горіння

У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння, а вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений,повідомляє у суботу, 18 квітня, пресслужба Київської міської держадміністрації. Киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.

Відповідно до повідомлення, в осередках пожеж навколо Києва відбувається тління та горіння сухої трави та лісового опаду (листя, хвої, гілок, кори, шишок тощо). Протягом минулої доби зафіксовано 37 пожеж, з них чотири у Києві, які станом на ранок 18 квітня ліквідовані. "Пожеж досить багато, як і точок тління, і звідти надходить до атмосфери міста досить значна кількість продуктів горіння", - повідомляє управління КМДА з екології та природних ресурсів.

Київ, лівий берег Дніпра

"Згідно даних автоматичної станції AQT 420 "VAISALA" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження - Голосіївський район) вранці 18 квітня зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення гранично допустимої концентрації в 0,5 разу", - йдеться у повідомленні КМДА.

У КМДА запевнили, що у всіх районах Києва спецтехніка комунальних підприємств у посиленому режимі здійснює миття столичних вулиць і доріг.

Згідно з повідомленням КМДА, радіаційний фон у Києві та області - у межах норми.