 Пожежі навколо ЧАЕС: Загрози об′єкту ″Укриття″ немає - ДСНС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Пожежі навколо ЧАЕС: Загрози об'єкту "Укриття" немає - ДСНС

У зоні відчуження навколо ЧАЕС немає загрози для критично важливих об'єктів, таких як "Укриття", повідомляє ДСНС.

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження. Знімок зроблено 10 квітня 2020 року

У зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) продовжують гасити пожежу.  Загрози для критичних об'єктів, таких як "Укриття", "Вектор" та інших, немає. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у суботу, 18 квітня.

"Сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників", - вказано в повідомленні.

Полум'я гасять понад 700 осіб і та 156 одиниць техніки, в тому числі три вертольоти. На підмогу спрямували важку інженерну техніку Збройних сил України (ЗСУ).

Полум'я наблизилося до саркофагу - служба ЄС

Тим часом у ЄС повідомили, що вогонь у Чорнобильській зоні наблизився на відстань 1,6 кілометра до саркофагу над ЧАЕС. Про це пише у Twitter служба з надзвичайних ситуацій Європейського Союзу.

Згідно з повідомленням, служба з надзвичайних ситуацій створила мапу для відображення пожежі в Чорнобильській зоні. "Ґрунтуючись на знімках Sentinel2, він оцінює спалену площу в 12700 гектарів і показує, що полум'я досягло лише 1,6 кілометра від саркофага", - ідеться у твіті.

Окрім того, вогнеборці гасять лісові пожежі в інших районах Житомирщини, які, за даними ДСНС, почалися 16 квітня.

У боротьбі з вогнем Україну підтримає Німеччина. ДСНС передають спеціальне обладнання.

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