 Україна виділила на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні 145 мільйонів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

Україна виділила на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні 145 мільйонів гривень

Український уряд виділив додатково майже 145 мільйонів гривень на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні, розповів прем'єр Денис Шмигаль. У ДСНС повідомляють, що відкритого вогню немає, але ще тліють пеньки та деревина.

Уряд виділив майже 145 мільйонів гривень на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні

Уряд виділив майже 145 мільйонів гривень на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні

Кабінет міністрів України додатково виділив майже 145 мільйонів гривень для гасіння пожежі в Чорнобильській зоні. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своему каналі в Telegram.

"Уряд виділяє з резервного фонду додаткові 100 мільйонів гривень для Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС. - Ред.) на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, Державному агентству з управління зоною відчуження спрямовуємо 34,8 мільйона гривень, а Державному агентству лісових ресурсів - 10,1 мільйона гривень", - написав він.

Водночас у ДСНС повідомили, що станом на ранок середи, 15 квітня, рятувальники допомагають співробітникам Держагентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) гасити тліючі пеньки та деревину в місцях, де була пожежа на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв.

У ДСНС запевнили, що відкритого вогню не спостерігається, а радіаційна обстановка стабільна. "Потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень", - зазначили у ДСНС.

Лісова пожежа у зоні відчуження спалахнула 4 квітня поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі у 20 гектарів. Володимирівка розташована поблизу селища міського типу Поліське та приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля. Згодом пожежу в Котовському лісництві вдалося загасити, однак виникли інші осередки - ближче до Чорнобильської АЕС.

9 квітня поліція вручила підозру чоловікові, якому закидають підпал. За словами правоохоронців, він розповів їм, що підпалив траву в декількох місцях поблизу закинутої місцевої ферми задля розваги. А 13 квітня правоохоронці розповіли, що знайшли другого чоловіка, який зізнався у причетності до ще однієї пожежі у зоні відчуження.

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