У Києві здійнялася пилова буря, а в зоні відчуження навколо ЧАЕС знову спалахнули пожежі

У зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення навколо Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) в Україні вітряна погода призвела до виникнення нових осередків загоряння. Про це в четвер, 16 квітня, повідомило в соцмережі Facebook державне агентство України з управління зоною відчуження. "Внаслідок шквалистих поривів вітру в другій половині дня відбулося ускладнення обстановки і з'явилося три нових осередки тління", - йдеться в повідомленні.

Член громадської ради при держагентстві, директор агентства "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко написав на своїй Facebook-сторінці, що "піщана буря роздуває осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях". Пожежу гасять понад 1100 осіб і 120 одиниць техніки.

Перевищення концентрації продуктів горіння й пилова буря в Києві

За даними МВС України, через сильний вітер у зоні пожеж неможливе застосування авіації.

Пожежі в Житомирській області та зоні відчуження, а також північно-західний вітер стали причиною перевищення концентрації продуктів горіння і різкого запаху гару, що зафіксовані в Києві. Про це в ніч на 17 квітня повідомило управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації. В окремому повідомленні на Facebook управління додало, що радіаційний фон у столиці - в межах норми. Фахівці закликали містян обмежити своє перебування на відкритому повітрі, не відчиняти вікна, проводити вологе прибирання, збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих тощо.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що в Києві спостерігалося "досить незвичне для міста явище - пилова буря". Згідно з цим повідомленням, бурю спричинило посилення швидкості вітру до 15-20 м/с західного напрямку, "який не має жодного відношення до переміщення повітряної маси з боку Чорнобиля". "Унаслідок тривалої відсутності опадів та пересушування ґрунту верхні шари цього ґрунту видувалися поривами вітру і переміщувалися в приземному шарі атмосферного повітря", - так пояснили причини пилової бурі в ДСНС.

Фахівці запевнили, що 17 квітня ситуація почне покращуватися, проте залишкові явища переміщення пилових частинок спостерігатимуться ще деякий час. Через задимлення на вулиці Києва виїхала поливально-мийна техніка, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося, лісова пожежа в зоні відчуження спалахнула 4 квітня поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі у 20 гектарів. Володимирівка розташована приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля. Пожежу в Котовському лісництві вдалося загасити, однак виникли інші осередки, ближче до Чорнобильської АЕС. 9 квітня поліція вручила підозру чоловікові, якому закидають підпал. За словами правоохоронців, він розповів їм, що підпалив траву в кількох місцях поблизу закинутої місцевої ферми задля розваги. А в понеділок, 13 квітня, правоохоронці розповіли, що знайшли другого чоловіка, який зізнався у причетності до ще однієї пожежі у зоні відчуження.

Дивитись відео 05:17 Поділитись Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ax1p Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020)