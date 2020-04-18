На Житомирщині триває гасіння пожеж, що забруднили повітря в Києві

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін на нараді у Овручі Житомирської області у неділю, 19 квітня, повідомив, що пожежа, яка триває на території цієї області з 16 квітня, охопила площу в 4090 гектарів.

"На сьогодні локалізовано п'ять великих пожеж, чотири - у стані ліквідації, саме тут працюють великі пожежні літаки Ан-32П. Уночі працювали над тим, щоб пожежа не поширилася на територію Білорусі. Учора авіація здійснила 21 скидання води", - зазначив Чечоткін, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна".

У нараді взяли участь також глава МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також очільники Житомирської області та Держлісагентства. Аваков заявив, що правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області - суховії та умисний підпал.

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"Передусім пожежі виникли внаслідок сильного сухого вітру, який обірвав електропроводи. Однак ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був умисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група фахівців МВС. Триває слідство", - зазначив Арсен Аваков.

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"Однак не можна виключати і недбалого ставлення до природи. Коли молоді люди дивним чином розважаються і в умовах сухої погоди, коли взимку не було снігу, дозволяють собі підпалювати траву. За останні три дні ми затримали кількох людей, яких спіймали на підпалах трави та сміття уздовж лісу", - додав міністр.

Окремо Аваков нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні відчуження. Встановлюють всі причини загорянь.

Як повідомлялося, 16 квітня, у Києві здійнялася пилова буря. Заміри повітря в столиці показали перевищення концентрації продуктів горіння. Містян закликали залишатися вдома й не відчиняти вікна. За даними порталу IQAir, що відстежує якість повітря в режимі реального часу, Київ декілька разів за останні дні очолював антирейтинг міст з найзабрудненішим повітрям у світі.

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Смог у Києві

Причиною перевищення концентрації продуктів горіння у столиці називають пожежі в Житомирській області та зоні відчуження навколо ЧАЕС, а також північно-західний вітер. Натомість очільники МВС та ДСНС запевняють, що дим в Києві не пов'язаний із пожежами в Чорнобильській зоні.