Аваков переконує, що дим у Київ "надуло" з Житомирщини, а не Чорнобиля

Смог над українською столицею не становить хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області перебуває в межах норми й не перевищує природних фонових значень. Про це у п'ятницю, 17 квітня, під час селекторної наради президенту України Володимиру Зеленському доповіли очільник МВС країни Арсен Аваков та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, повідомляє офіційний сайт президента України.

"Все, що в Києві відбувається, - це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90 відсотків надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж, вчора була буря навколо всього Києва", - розповів Аваков.

"Хочу підтвердити те, що цей запах диму в Києві - він жодним чином не пов’язаний із пожежами в Чорнобильській зоні", - додав Микола Чечоткін.

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Дим у Києві - на кілька днів

Напередодні шквальний вітер на Житомирщині пошкодив мережі електропередачі. Зранку в регіоні зафіксовано три нових осередки пожеж. До того ж, горять і торф'яні поклади, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.

"Жоден із цих осередків не несе загрози ані об'єкту "Укриття", ані сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити", - зазначив голова ДСНС.

Учора сили й засоби рятувальників були передислоковані з урахуванням нової оперативної обстановки.

Зеленський закликав міністерство охорони здоров'я України якомога частіше надавати рекомендації для тих, хто перебуває в зоні, де поширюється дим. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що відомство постійно наголошує на необхідності уникати тривалих прогулянок, щільно закривати вікна та двері, включати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води на день, часто проводити вологе прибирання.

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Напередодні, 16 квітня, у Києві здійнялася пилова буря. Заміри повітря в столиці показали перевищення концентрації продуктів горіння. Містян закликали залишатися вдома й не відчиняти вікна. За даними порталу IQAir, що відстежує якість повітря в режимі реального часу, станом на ранок 17 квітня повітря в Києві вважається найзабрудненішим у світі.

Причиною перевищення концентрації продуктів горіння у столиці називають пожежі в Житомирській області та зоні відчуження навколо ЧАЕС, а також північно-західний вітер, повідомило управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації. Натомість у ДСНС у п'ятницю запевнили, що продукти горіння з зони відчуження не могли потрапити до Києва.

Також з'явилися повідомлення, що зранку 17 квітня дим невідомого походження накрив Запоріжжя. Згодом дослідження показали перевищення допустимої концентрації вмісту сірковуглецю в повітрі Запоріжжя майже втричі.