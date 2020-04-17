 Смог над Києвом стоятиме щонайменше до 20 квітня - гідрометцентр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

Смог над Києвом стоятиме щонайменше до 20 квітня - гідрометцентр

У Києві в суботу в кілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і залишків горіння. Ситуація покращиться, коли вітер змінить напрямок - не раніше 20 квітня.

Смог у Києві

Смог у Києві

У найближчі два дні ситуація із забрудненням повітря в Києві суттєво не зміниться. Але вже 20-22 квітня вітер змінить напрямок на північний, і в ці дні очікується зменшення забруднення повітря в Києві. Про це у суботу, 18 квітня, повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, у Києві в суботу в кілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і залишків горіння, а також діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду, і очікувати в найближчі дні поліпшення ситуації не варто.

"Станом на 17 і 18 квітня якість атмосферного повітря в столиці оцінюється такими значеннями: зважені речовини (пил і залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію (ГДК) в 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично допустимі значення в 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю перебуває в межах нижче ГДК", - сказав він під час онлайн-брифінгу в суботу, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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З 20 квітня повітря в Києві має стати чистішим

За словами представника гідрометцентру, великі значення забруднення повітря, як правило, спостерігаються в нічні і особливо зранку. "Тому в цей час необхідно обмежити перебування на вулиці і не відчиняти вікна. Ці забруднення, які спостерігаються в Києві, є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. У найближчі дні північно-західний напрямок вітру збережеться. Уже 20-22 квітня вітер змінить напрямок на північний, і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві", - підсумував він.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) також заявили, що очікуть з 20 квітня зменшення впливу пожеж на забруднення повітря в Києві.

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"На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці", - йдеться повідомленні Офісу президента за підсумками доповіді керівника ДСНС Миколи Чечоткіна президенту Володимиру Зеленському.

Пожежі на Житомирщині

Своєю чергою міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що з 15 осередків загорянь в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували шість і локалізували п'ять.

"Причина забруднення повітря навколо Києва - ... пожежі в Житомирській обл. Прогоріло 7800 га лісової підстилки. Було 15 осередків, ліквідовано 6, локалізовано 5, на 4 працюємо. Для гасіння залучено 3 літаки, пожпотяг, 100 одиниць спецтехніки та понад 600 людей. Впораємося!",- написав Аваков у своєму акаунті в Twitter в суботу вдень.

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