 Після Києва дим невідомого походження накрив Запоріжжя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

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Новини

Після Києва дим невідомого походження накрив Запоріжжя

Дослідження показали перевищення допустимої концентрації вмісту сірковуглецю в повітрі Запоріжжя майже втричі.

Запоріжжя накрила димова шапка. Архівне фото

Запоріжжя накрила димова шапка. Архівне фото

Санітарні служби Запоріжжя досліджують димову шапку, що накрила місто з ранку п'ятниці, 16 квітня. Джерела задимленості в місті і Запорізькому районі поки не виявлені.

У запорізькому управлінні ДСНС підтвердили інформацію про задимленість повітря в різних районах Запоріжжя та районі міста. Рятувальники здійснили моніторинг, але джерел задимлення також не виявили. Зазначається, що на даний час на території регіону не зареєстровано надзвичайних ситуацій, які могли б призвести до задимленості повітря в таких масштабах.

Згідно з інформацією пресслужби Запорізького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я України, в п'ятницю надійшло понад 150 звернень жителів Запоріжжя на забруднення  повітря.

В ході проведення оперативних досліджень в Хортицькому районі Запоріжжя виявлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту сірковуглецю в атмосферному повітрі в 2,9 рази. Також виявлено перевищення в повітрі дрібнодисперсного пилу, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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Водночас у лабораторному центрі зазначають, що горіння лісу в Чорнобилі не впливає на стан радіоактивності території Запорізької області, що не перевищує показників багаторічних спостережень.

Жителі Запоріжжя в соціальних мережах відзначають, що такої димової шапки одночасно над усім містом вони ще не бачили.

Напередодні, 16 квітня, у Києві здійнялася пилова буря. Заміри повітря в столиці показали перевищення концентрації продуктів горіння. Містян закликали залишатися вдома й не відчиняти вікна. За даними порталу IQAir, що відстежує якість повітря в режимі реального часу, станом на ранок 17 квітня повітря в Києві вважається найзабрудненішим у світі. 

Причиною перевищення концентрації продуктів горіння у столиці називають пожежі в Житомирській області та зоні відчуження навколо ЧАЕС, а також північно-західний вітер, повідомило управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації. Натомість у ДСНС у п'ятницю запевнили, що продукти горіння з зони відчуження не могли потрапити до Києва. 

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У Чорнобилі горять ліси (06.04.2020)

 

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