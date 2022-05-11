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Гуманітарна допомога

Гуманітарна допомога

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гуманітарна допомога".

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.
У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні

У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні 02.05.2022

З кінця січня до кінця квітня США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 10,3 мільярда євро в перерахунку, ЄС - на 12,8 млрд євро, порахував інститут IfW у Кілі.

Лише зброєю можемо протистояти навалі ворога - голова Донецької ОДА (29.04.2022) 29.04.2022

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.
Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям

Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям 17.04.2022

Єврокомісія спрямує додатково ще 45 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.
Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам 16.04.2022

Іра Петер п'ять місяців жила в Одесі та вела блог про життя у цьому місті, в яке закохалася з першого погляду. З початком війни в Україні вона весь час присвячує допомозі одеситам.
Особливості забезпечення ліками в Україні в умовах війни

Особливості забезпечення ліками в Україні в умовах війни 11.04.2022

З початком війни українці вимушено зіткнулися з проблемами з роботою аптек і нестачею певних ліків у них. DW розповідає, чи покращилася ситуація зараз.

Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022) 06.04.2022

Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?
Берлін будує між Молдовою та Заходом міст солідарності

Берлін будує між Молдовою та Заходом "міст солідарності" 06.04.2022

На конференції у німецькій столиці 9 міжнародних організацій та 36 країн-донорів вирішили надати Молдові допомогу на 695 мільйонів євро. Гроші підуть не лише на українських біженців.

Що відбувається в Бучі після відступу росіян - ексклюзив DW (05.04.2022) 05.04.2022

Міни, вбиті й спалені тіла, зруйновані будинки, розстріляні автівки з написом "Діти". У Бучі українські слідчі збирають свідчення про воєнні злочини. Кореспондентка DW відвідала звільнене місто. Ось як зараз виглядає Буча.

В Україну з вантажем, назад з біженцями: гуманітарний конвой з ФРН - "Європа у фокусі" (04.04.2022) 04.04.2022

Що кажуть про Путіна росіяни, які втекли в Німеччину. Як санкції б'ють по економіці Росії. Як війна в Україні впливає на президентську кампанію у Франції.
Це початок гуманітарної катастрофи: очевидці про ситуацію в Чернігові

"Це початок гуманітарної катастрофи": очевидці про ситуацію в Чернігові 29.03.2022

Чернігів з перших годин вторгнення РФ в Україну перебуває під постійними обстрілами з боку російської армії. Мости зруйновані, місто - в блокаді. Як виживають місцеві жителі за таких умов - у розповідях очевидців.
Україна критикує Червоний Хрест і вважає, що РФ його використала

Україна критикує Червоний Хрест і вважає, що РФ його використала 27.03.2022

Ініціатива Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити представництво у російському Ростові-на-Дону наразилась на різку критику зі сторони України, проти якої РФ веде війну.
Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям

Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям 25.03.2022

Раз на два дні, під покровом ночі, з берлінського передмістя до Києва відбуває потяг з гуманітарною допомогою для України. Розклад та точне місце призначення не розголошуються.

Потяг Берлін-Київ: як німецька залізниця доправляє гуманітарну допомогу (25.03.2022) 25.03.2022

Німецька залізниця запустила "залізничний міст" між Берліном та Києвом. Кожні два дні потяги доставлятимуть контейнери з провізією та гуманітарною допомогою.

Байден оголосив мільярд доларів гуманітарної допомоги для українців

Байден оголосив мільярд доларів гуманітарної допомоги для українців 24.03.2022

США виділять один мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни, яку веде Росія. Джо Байден також заявив про готовність прийняти 100 тисяч біженців з України.
У Чернігові знищили міст, який сполучав місто з Києвом

У Чернігові знищили міст, який сполучав місто з Києвом 23.03.2022

Росіяни розбомбили міст через Десну, через який у Чернігів завозили гумдопомогу. Місцева влада запевняє, що харчові продукти надходитимуть у місто й надалі іншими шляхами.
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