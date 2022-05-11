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Гуманітарна допомога
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гуманітарна допомога".
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.
Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?
Міни, вбиті й спалені тіла, зруйновані будинки, розстріляні автівки з написом "Діти". У Бучі українські слідчі збирають свідчення про воєнні злочини. Кореспондентка DW відвідала звільнене місто. Ось як зараз виглядає Буча.