Гуманітарна допомога

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам

Іра Петер п'ять місяців жила в Одесі та вела блог про життя у цьому місті, в яке закохалася з першого погляду. З початком війни в Україні вона весь час присвячує допомозі одеситам.