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"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

Анна Чайка | Вікторія Покатілова
4 год. тому

Він поставив на паузу юридичну кар'єру, аби з перших днів повномасштабного вторгнення допомагати українцям. Бенджамін із Дюссельдорфа завіз близько 40 тонн допомоги у міста і села України. Чому вважає війну Росії проти України власною - розповів DW.

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