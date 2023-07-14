"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

СуспільствоУкраїна"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцямTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаАнна Чайка | Вікторія Покатілова4 год. тому4 год. томуВін поставив на паузу юридичну кар'єру, аби з перших днів повномасштабного вторгнення допомагати українцям. Бенджамін із Дюссельдорфа завіз близько 40 тонн допомоги у міста і села України. Чому вважає війну Росії проти України власною - розповів DW. https://p.dw.com/p/4TtZiРеклама