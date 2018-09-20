Гройсман планує йти на вибори з новою політичною силою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що для участі в чергових виборах до Верховної Ради буде сформована політична сила однодумців, до якої увійдуть люди з позитивною репутацією. Своїми намірами Гройсман поділився в понеділок, 22 квітня, в ефірі телеканалу ICTV, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Однозначно, що це буде політична сила, яка об'єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які можуть не просто говорити, а реально робити речі, (людей. - Ред.) відданих країні", - сказав Гройсман перед телекамерами.

Прем'єр підкреслив, що буде сформована сила однодумців, з якими він піде на вибори до Верховної Ради. "Я не хочу бути статистом у наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, я хочу боротися за ідеї, хочу їх впроваджувати", - запевнив Гройсман.

Він також додав, що до чергових парламентських виборів необхідно змінити виборчу систему. "Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, за 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", - сказав український прем'єр.