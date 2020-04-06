"Готуємо для героїв" - зіркові кухарі безкоштовно годують лікарів

Клієнти берлінського ресторану для гурманів Tulus Lotrek зазвичай витрачають тут за обід або вечерю від 120 євро. У цього закладу є зірка "Червоного путівника Мішлен" - найвпливовішого ресторанного рейтингу (щонайменше!) в Європі. Власник ресторану Макс Штрое (Max Strohe) - один із найвідоміших і найбільш затребуваних кухарів Німеччини. Зірку Мішлен Макс заробив копіткою працею. Він знає, чого хоче і як цього досягти.

Уже з перших днів карантину Макс зі своєю командою почав готувати обіди для медичного персоналу лікарень німецької столиці. Лікарі за них нічого не платять. Ось що зоряний кухар розповів у інтерв'ю DW.

DW: Ваш ресторан закритий, але Ви продовжуєте готувати. Навіщо Вам це?

Макс Штрое: Постійно витріщатися у смартфон і щоп'ятнадцять хвилин оновлювати новини зі статистикою заражених коронавірусом людей - це не для мене. Я звик працювати й робити те, що вмію найкраще: готувати! Ми дізналися, що у співробітників прилеглих клінік і служб із догляду за хворими навіть немає часу подбати про гарячу їжу. Я одразу поцікавився у наших постачальників, чи зможуть вони пожертвувати деякі продукти, із яких ми готуватимемо обіди для медичного персоналу берлінських лікарень, які зараз рвуть жили на роботі. У відповідь ми отримали багато висококласного м'яса! За звичайних умов воно опинилося б на тарілках у вигляді філе - шматком. А тут ми приготували з нього суп-гуляш, тому що на цю страву йде менше м'яса, зате порцій виходить набагато більше. А це зараз - дуже важливий фактор.

Продукти, які пожертвували постачальники ресторану

Великі обсяги супу-гуляшу для кухаря Вашого рівня, певно,не надто велике "випробування"?

Ідея полягає в тому, що гарячі супи зігрівають і дають відчуття, що ти повноцінно поїв без шкоди для здоров'я. Їх можна приготувати у великому обсязі й розігрівати до температури, при якій гинуть мікроби. Крім того, такі супи викликають у мене спогади про те, як моя бабуся дбала про мене і що вона мені готувала, коли я хворів. Дитиною я часто бував у бабусі, і вона готувала різні смачні супи. Гарячі страви й супи, приготовлені з любов'ю і вдячністю, можуть у тому числі й емоційно зігріти людей, які працюють у важких умовах, наражаючи на небезпеку своє власне здоров'я. Ці думки зігрівають і мене як кухаря.

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Що у Вас сьогодні в меню?

Меню залежить від пожертвувань. Сьогодні до нас надійшли печериці - і ми приготували грибний суп. Крім того, ми зварили квасолевий, картопляний, гороховий і овочевий супи, а також приготували гуляш із телятини. Щодня ми готуємо по 800 порцій різних страв, і це для нас - справжнє випробування.

Тобто про спокійну роботу з перервами у Вас не може бути й мови...

У ці дні я працюю більше, ніж зазвичай: по 15 годин на добу. Але я маю зізнатися, що для мене і моєї дружини, яка у звичайні часи керує роботою ресторану, це своєрідна самотерапія. Я не можу собі уявити, як би я себе почував, якби мені тижнями довелося сидіти без роботи.

Безкоштовна благодійна праця по 15 годин на день - краще, ніж тижнями сидіти без діла, вважає Макс Штрое

Упродовж лише декількох днів із Ваших безкоштовних супів для медперсоналу народилася ініціатива під назвою "Готуємо для героїв". Що ховається за цією назвою?

На наш заклик у соціальних мережах відгукнулося дуже багато добровільних помічників, серед них - понад 30 ресторанів по всій Німеччині і навіть відомий кухар із власними телешоу Тім Мельцер (Tim Mälzer) із Гамбурга.

Тільки в Берліні в ініціативі беруть участь 12 ресторанів. Ми з дружиною - посередники між ресторанами і медперсоналом берлінських лікарень. Для безконтактної доставки обідів ми найняли водія. Крім того, ми стартували краудфандінг-кампанію, щоб у разі, якщо наші спонсорські запаси закінчаться, самим подбати про нові продукти для ресторанів і кухарів, які беруть участь у проекті.

Що Ви робите для того, аби ніхто з Ваших співробітників не заразився коронавірусом?

Ми постійно миємо і дезінфікуємо наші пластикові контейнери, у яких доставляємо їжу. Ми роздрукували листівки-роз'яснення, у яких радимо впродовж десяти хвилин розігрівати страви при температурі не менше 80 градусів. Ми готуємо в одноразових ґумових рукавичках і часто миємо руки. На кухні завжди працюємо по двоє. І нікого більше туди не пускаємо. Той, хто приєднався до нашої ініціативи, повинен залишатися з нами до переможного кінця!

Логотип акції "Готуємо для героїв" ("Kochen für Helden")

Ініціатива "Готуємо для героїв" - це добровільна й неоплачувана робота. Чи стурбовані Видолею Вашого ресторану?

Звичайно, але у цій складній для всіх ситуації ми намагаємося якомога менше про це думати. Зараз перед нами стоять важливіші завдання, ніж думки про майбутні фінансові труднощі. У першу чергу, нам треба подбати про те, щоб локалізувати вірусну інфекцію. Доки у нас є світло й газ, ми робитимемо те, що вміємо. Власник помешкання, у якому розташувався наш ресторан, побачивши, що ми безкоштовно працюємо на благо інших, на три місяці звільнив нас від орендної плати. Десятьох наших співробітників ми перевели на режим короткострокової роботи, їхні послуги під час пандемії оплачуватиме біржа праці. Крім того, у нашого ресторану є свої резерви. Ми планували за їхній рахунок влітку закрити ресторан на чотири тижні, а співробітників відправити у відпустки. Але тепер ці кошти знадобляться нам для інших цілей.