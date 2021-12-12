Главу МЗС ФРН закликали визначити чітку позицію щодо "Північного потоку-2"

Голова комітету із закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликав міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок (Annalena Baerbock) "визначити чітку позицію" щодо газопроводу "Північний потік-2". "Неможливо собі уявити, щоб "Північний потік-2" було введено в експлуатацію, якщо Росія справді нападе на Україну", - заявив політик, який є одним із кандидатів на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), агентству dpa в інтерв'ю, опублікованому в неділю, 12 грудня.

Як зазначає агентство, Бербок, яка як лідерка партії "Союз-90"/Зелені раніше неодноразово рішуче виступала проти "Північного потоку-2", опинилася у скрутному становищі, оскільки тепер увійшла до уряду під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка підтримує запуск нового російського газопроводу. Федеральне агентство з мереж має час до початку січня для ухвалення рішення про дозвіл на експлуатацію вже побудованого газопроводу, яким з Росії до Німеччини планується щорічне постачання до 55 мільярдів кубометрів природного газу.

Заходу потрібна єдина позиція щодо України

Реттґен уже вдруге за короткий проміжок часу нагадав, що Росія загрожує Україні, нарощуючи військовий потенціал на кордонах сусідньої держави. "У цій небезпечній ситуації вкрай важливо, щоб Захід мав єдину позицію і протистояв ескалації з боку Росії, погрожуючи жорсткішими економічними санкціями", - зазначив політик, який є противником "Північного потоку-2".

При цьому Німеччина, на його думку, має продовжувати діалог із Росією. "Але діалог не повинен використовуватися у зовнішній політиці Німеччини як інструмент для прикриття бездіяльності. Наші міжнародні партнери справедливо очікують, що Європа активніше братиме участь у зовнішній і безпековій політиці", - переконаний Реттґен.

Тому, як вважає політик, основним завданням Бербок на посаді глави МЗС ФРН є створення формату, який би зробив Європу дієздатною в сфері зовнішньої політики.

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