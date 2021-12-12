Главу МЗС ФРН закликали визначити чітку позицію щодо "Північного потоку-2"

Голова комітету із закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликав міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок (Annalena Baerbock) "визначити чітку позицію" щодо газопроводу "Північний потік-2". "Неможливо собі уявити, щоб "Північний потік-2" було введено в експлуатацію, якщо Росія справді нападе на Україну", - заявив політик, який є одним із кандидатів на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), агентству dpa в інтерв'ю, опублікованому в неділю, 12 грудня.
Як зазначає агентство, Бербок, яка як лідерка партії "Союз-90"/Зелені раніше неодноразово рішуче виступала проти "Північного потоку-2", опинилася у скрутному становищі, оскільки тепер увійшла до уряду під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка підтримує запуск нового російського газопроводу. Федеральне агентство з мереж має час до початку січня для ухвалення рішення про дозвіл на експлуатацію вже побудованого газопроводу, яким з Росії до Німеччини планується щорічне постачання до 55 мільярдів кубометрів природного газу.
Заходу потрібна єдина позиція щодо України
Реттґен уже вдруге за короткий проміжок часу нагадав, що Росія загрожує Україні, нарощуючи військовий потенціал на кордонах сусідньої держави. "У цій небезпечній ситуації вкрай важливо, щоб Захід мав єдину позицію і протистояв ескалації з боку Росії, погрожуючи жорсткішими економічними санкціями", - зазначив політик, який є противником "Північного потоку-2".
При цьому Німеччина, на його думку, має продовжувати діалог із Росією. "Але діалог не повинен використовуватися у зовнішній політиці Німеччини як інструмент для прикриття бездіяльності. Наші міжнародні партнери справедливо очікують, що Європа активніше братиме участь у зовнішній і безпековій політиці", - переконаний Реттґен.
Тому, як вважає політик, основним завданням Бербок на посаді глави МЗС ФРН є створення формату, який би зробив Європу дієздатною в сфері зовнішньої політики.
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Олаф Шольц замінив Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН
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Ненсі Фезер
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Свенья Шульце
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Крістіан Лінднер
Крістіан Лінднер (Christian Lindner) отримав одну із ключових посад у новому Кабінеті. Він очолив міністерство фінансів - ця посада вважається у федеральному уряді другою за важливістю після канцлера. 42-річний політик з 2013 року є головою ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).
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Новий уряд Німеччини
Марко Бушманн
Ще один ліберал, який увійшов до нового уряду, - 44-річний юрист Марко Бушманн (Marco Buschmann). Він обійняв посаду міністра юстиції. Бушманн добре знає партію, він брав участь у її реформуванні після того, як ВДП не пройшла до Бундестагу на виборах 2013 року. Останні чотири роки Бушманн був головою фракції ВДП у Бундестазі.
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Новий уряд Німеччини
Фолькер Віссінґ
Міністерський пост отримав й генеральний секретар ВДП 51-річний Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Він став міністром транспорту та цифрової інфраструктури. Віссінґ уже знайомий з роботою у складі коаліції з Зеленими та соціал-демократами. У Рейнланд-Пфальці він був членом уряду за участю цих партій.
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Новий уряд Німеччини
Беттіна Штарк-Вацінґер
Четвертою міністеркою нового уряду від ВДП стала Беттіна Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка очолила міністерство освіти та науки. Останні чотири роки вона була депутаткою Бундестагу. Під час передвиборчої кампанії Штарк-Вацінґер приділяла багато уваги темі освіти, закликала до "фундаментальної зміни системи".
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Новий уряд Німеччини
Анналена Бербок
Співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була кандидаткою у канцлери та мала непогані шанси обійняти цю посаду. Досягти цієї мети їй не вдалося, проте Зелені покращили результат порівняно з виборами 2017 року. Бербок стала міністеркою закордонних справ. Таким чином вона є другою представницею Зелених на чолі МЗС після Йошки Фішера, який очолював це відомство з 1998-го до 2005 року.
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Новий уряд Німеччини
Роберт Габек
Роберт Габек (Robert Habeck) з 2018 року є співголовою партії Зелених. 52-річний філософ та колишній міністр в уряді землі Шлезвіг-Гольштейн очолив заново створене міністерство економіки та захисту клімату. Окрім того, Габек став віцеканцлером.
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Новий уряд Німеччини
Джем Ездемір
Колишній співголова партії Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) очолив міністерство сільського господарства. Цьому рішенню передувала запекла боротьба за міністерські портфелі серед Зелених. Її програв голова фракції Зелених у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) із лівого крила партії. Ездемір став першим членом федерального уряду, який має турецьке походження.
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Новий уряд Німеччини
Штеффі Лемке
Головою міністерства охорони навколишнього середовища, безпеки ядерних реакторів та захисту споживачів стала Штеффі Лемке (Steffi Lemke). З 2002-го до 2013 року вона була федеральною виконавчою секретаркою партії Зелених. За професією Лемке - інженерка-агрономка. У Бундестазі 53-річна політикиня зі Східної Німеччини приділяла особливу увагу боротьбі за захист морів від забруднення.
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Новий уряд Німеччини
Анне Шпіґель
Ще одна представниця Зелених, Анне Шпігель (Anne Spiegel), очолила міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Вона добре знайома з цією тематикою, оскільки керувала подібним міністерством у Рейнланд-Пфальці. 40-річну Шпіґель відносять до представників лівого крила Зелених.
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Новий уряд Німеччини
Клаудія Рот
Клаудія Рот (Claudia Roth) стала міністеркою з питань культури та ЗМІ. 66-річна Рот у минулому двічі була співголовою партії Зелених і досі є однією із найвідоміших її представниць у країні. З 2013 року вона обіймає посаду віцеголови Бундестагу. У молодості Рот була менеджеркою анархістського музичного гурту Ton Steine Scherben.
Автор: Сергій Гуща, Марина Барановська