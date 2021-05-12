Гарант безпеки Ізраїлю: система протиракетної оборони "Залізний купол"

Відколи на Близькому Сході знову спалахнув конфлікт між радикальними палестинцями та Ізраїлем, у соцмережах сотні тисяч разів перепощують вражаючі відео про те, як ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" перехоплює запущені із Сектору Гази ракети. Білі яскраві кулі серед нічного неба, вибухи у повітрі і вий сирен - те, що скидається на феєрверк, є насправді високотехнологічною війною. Вибухи у повітрі цілком могли би бути вибухами на землі та призвести до руйнування житлових будинків та тисяч цивільних жертв. Якби не "Залізний купол".
Як це працює?
Кожна система складається з радару і контрольного центру, які розпізнають ракети одразу після запуску і за лічені секунди обчислюють траєкторію її польоту та орієнтовне місце приземлення. Блискавична реакція "Залізного куполу" - це питання життя і смерті. Адже, залежно від відстані від Сектору Гази, в ізраїльтян з моменту запуску є від 15 секунд до 1,5 хвилини, щоби сховатися від ракет.
Ще одним елементом системи є пускові модулі. Кожна система складається з трьох-чотирьох модулів по 20 ракет. Ракета перехоплення запускається лише у тому разі, якщо система розрахувала, що ворожий постріл може поцілити по густонаселеному району. Ракети перехоплення можуть маневрувати у повітрі. Вони не влучають прямо у ворожу ракету, а вибухають поблизу неї і таким чином знищують. Це, однак, також означає, що уламки ракет можуть падати на населені квартали і завдавати ушкоджень.
Протиракетні системи є мобільними і можуть бути передислоковані. На даний момент на озброєнні Армії оборони Ізраїлю перебувають десять систем. Одна батарея, за даними виробника - державного оборонного підприємства Rafael Advanced Defense Systems - може захистити одне місто середніх розмірів. Ракета перехоплення має радіус дії у 70 кілометрів. Аби покрити "Залізним куполом" всю територію країни, за розрахунками експертів, потрібно 13 систем.
Протиповітряна оборона Ізраїлю включає й інші системи. "Залізний купол" призначений саме для перехоплення ракет малої дальності.
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Наскільки ефективний "Залізний купол"?
Виробник говорить про ефективність у 90 відсотків. За даними Rafael Advanced Defense Systems та представників армії, за роки експлуатації система перехопила кілька тисяч ракет. "Кожна ракета, яка була перехоплена, могла влучити у житловий квартал і завдати руйнувань і спричинити жертви", - констатують військові на сайті Армії оборони Ізраїлю.
Одна батарея "Залізного купола" складається з 20 ракет
Нинішні ракетні обстріли з території Сектору Гази є у рази потужнішими за всі попередні й стали першим масштабним випробуванням "Залізного купола". Лише за кілька діб радикальні палестинські угруповання випустили по Ізраїлю майже дві тисячі ракет. Кількасот з них впали одразу після запуску на території Сектору. Бойовики ХАМАС, констатують ізраїльські військові, намагаються випробувати "Залізний купол" на міцність, запускаючи максимальну кількість ракет одночасно.
Скільки все це коштує?
Кожен постріл системи "Залізний купол" коштує, за даними ЗМІ, близько 66 тисяч євро. Саме з огляду на таку дорожнечу перехоплюються не всі ворожі постріли, а лише ті, які спрямовані на густонаселені райони.
Розробку протиракетної системи фінансово підтримували Сполучені Штати Америки. Збройні сили США наразі придбали для власних потреб кілька ізраїльських систем.
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Операція "Вартовий мурів"
Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.
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Мобілізація резервістів
Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кривавий схід сонця
Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.
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Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський