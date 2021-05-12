Гарант безпеки Ізраїлю: система протиракетної оборони "Залізний купол"

Відколи на Близькому Сході знову спалахнув конфлікт між радикальними палестинцями та Ізраїлем, у соцмережах сотні тисяч разів перепощують вражаючі відео про те, як ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" перехоплює запущені із Сектору Гази ракети. Білі яскраві кулі серед нічного неба, вибухи у повітрі і вий сирен - те, що скидається на феєрверк, є насправді високотехнологічною війною. Вибухи у повітрі цілком могли би бути вибухами на землі та призвести до руйнування житлових будинків та тисяч цивільних жертв. Якби не "Залізний купол".

Як це працює?

Кожна система складається з радару і контрольного центру, які розпізнають ракети одразу після запуску і за лічені секунди обчислюють траєкторію її польоту та орієнтовне місце приземлення. Блискавична реакція "Залізного куполу" - це питання життя і смерті. Адже, залежно від відстані від Сектору Гази, в ізраїльтян з моменту запуску є від 15 секунд до 1,5 хвилини, щоби сховатися від ракет.

Ще одним елементом системи є пускові модулі. Кожна система складається з трьох-чотирьох модулів по 20 ракет. Ракета перехоплення запускається лише у тому разі, якщо система розрахувала, що ворожий постріл може поцілити по густонаселеному району. Ракети перехоплення можуть маневрувати у повітрі. Вони не влучають прямо у ворожу ракету, а вибухають поблизу неї і таким чином знищують. Це, однак, також означає, що уламки ракет можуть падати на населені квартали і завдавати ушкоджень.

Протиракетні системи є мобільними і можуть бути передислоковані. На даний момент на озброєнні Армії оборони Ізраїлю перебувають десять систем. Одна батарея, за даними виробника - державного оборонного підприємства Rafael Advanced Defense Systems - може захистити одне місто середніх розмірів. Ракета перехоплення має радіус дії у 70 кілометрів. Аби покрити "Залізним куполом" всю територію країни, за розрахунками експертів, потрібно 13 систем.

Протиповітряна оборона Ізраїлю включає й інші системи. "Залізний купол" призначений саме для перехоплення ракет малої дальності.

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Наскільки ефективний "Залізний купол"?

Виробник говорить про ефективність у 90 відсотків. За даними Rafael Advanced Defense Systems та представників армії, за роки експлуатації система перехопила кілька тисяч ракет. "Кожна ракета, яка була перехоплена, могла влучити у житловий квартал і завдати руйнувань і спричинити жертви", - констатують військові на сайті Армії оборони Ізраїлю.

Одна батарея "Залізного купола" складається з 20 ракет

Нинішні ракетні обстріли з території Сектору Гази є у рази потужнішими за всі попередні й стали першим масштабним випробуванням "Залізного купола". Лише за кілька діб радикальні палестинські угруповання випустили по Ізраїлю майже дві тисячі ракет. Кількасот з них впали одразу після запуску на території Сектору. Бойовики ХАМАС, констатують ізраїльські військові, намагаються випробувати "Залізний купол" на міцність, запускаючи максимальну кількість ракет одночасно.

Скільки все це коштує?

Кожен постріл системи "Залізний купол" коштує, за даними ЗМІ, близько 66 тисяч євро. Саме з огляду на таку дорожнечу перехоплюються не всі ворожі постріли, а лише ті, які спрямовані на густонаселені райони.

Розробку протиракетної системи фінансово підтримували Сполучені Штати Америки. Збройні сили США наразі придбали для власних потреб кілька ізраїльських систем.