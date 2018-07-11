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Фото: DW/B. Geilert
Ганс Пфайфер
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Пропустити розділ Ганс Пфайфер: інші публікації
Ганс Пфайфер: інші публікації
Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії
Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії
Расистські конспірологічні теорії набувають популярності у Європі, отримавши поштовх до розвитку завдяки пандемії.
Політика
22.02.2021
22 лютого 2021 р.
Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство
Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство
За даними за 2019 рік, у Німеччині 81 відсоток жертв домашнього насильства - жінки, 19 відсотків - чоловіки.
Суспільство
14.11.2020
14 листопада 2020 р.
Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію
Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію
Останній скандал у поліції ФРН підтверджує ці підозри.
Закон і право
18.09.2020
18 вересня 2020 р.
"Штурм" Рейхстагу - небезпечний план правих екстремістів
"Штурм" Рейхстагу - небезпечний план правих екстремістів
Загроза захоплення будівлі парламенту в Берліні була мінімальною. Однак чи справді це так? Розмірковує Ганс Пфайфер.
Ганс Пфайфер
Коментар
Суспільство
31.08.2020
31 серпня 2020 р.
Неонацизм у Німеччині - тривожні уроки Хемніца
Неонацизм у Німеччині - тривожні уроки Хемніца
У Хемніці лютує натовп праворадикалів. У ФРН бракує бажання боротись з правими структурами, вважає Ганс Пфайфер.
Ганс Пфайфер
Коментар
Політика
28.08.2018
28 серпня 2018 р.
Правий терор у Німеччині - поразка держави
Правий терор у Німеччині - поразка держави
Довічне ув'язнення за вбивство десятьох осіб - не розрада для рідних жертв, а провал влади, вважає Ганс Пфайфер.
Ганс Пфайфер
Коментар
Суспільство
11.07.2018
11 липня 2018 р.
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