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Ганс Пфайфер
Фото: DW/B. Geilert

Ганс Пфайфер

   

Пропустити розділ Ганс Пфайфер: інші публікації

Ганс Пфайфер: інші публікації

Акція протесту в серпні минулого року у Берліні проти коронавірусних обмежень уряду Німеччини

Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії

Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії

Расистські конспірологічні теорії набувають популярності у Європі, отримавши поштовх до розвитку завдяки пандемії.
Політика
22 лютого 2021 р.
Тамі Вайссенберґ був жертвою побутового насильства

Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство

Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство

За даними за 2019 рік, у Німеччині 81 відсоток жертв домашнього насильства - жінки, 19 відсотків - чоловіки.
Суспільство
14 листопада 2020 р.
Від гессенської поліції суспільство очікує відповідей

Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію

Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію

Останній скандал у поліції ФРН підтверджує ці підозри.
Закон і право
18 вересня 2020 р.
Серед учасників антикарантинних протестів у Берліні 29 серпня були праві екстремісти

"Штурм" Рейхстагу - небезпечний план правих екстремістів

"Штурм" Рейхстагу - небезпечний план правих екстремістів

Загроза захоплення будівлі парламенту в Берліні була мінімальною. Однак чи справді це так? Розмірковує Ганс Пфайфер.
Ганс Пфайфер
Ганс Пфайфер
Коментар
Суспільство
31 серпня 2020 р.
Під час заворушень у Хемніці, 27 серпня 2018 року

Неонацизм у Німеччині - тривожні уроки Хемніца

Неонацизм у Німеччині - тривожні уроки Хемніца

У Хемніці лютує натовп праворадикалів. У ФРН бракує бажання боротись з правими структурами, вважає Ганс Пфайфер.
Ганс Пфайфер
Ганс Пфайфер
Коментар
Політика
28 серпня 2018 р.
Беате Цшепе - засуджена учасниця терористичного угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля"

Правий терор у Німеччині - поразка держави

Правий терор у Німеччині - поразка держави

Довічне ув'язнення за вбивство десятьох осіб - не розрада для рідних жертв, а провал влади, вважає Ганс Пфайфер.
Ганс Пфайфер
Ганс Пфайфер
Коментар
Суспільство
11 липня 2018 р.
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