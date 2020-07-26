В Ізраїлі тривають багатотисячні протести проти Нетаньяху

В Ізраїлі не вщухають протести проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. В Єрусалимі ввечері в суботу, 1 серпня, відбулася чергова демонстрація біля резиденції Нетаньяху, в якій взяли участь близько 10 тисяч людей. Вже декілька тижнів протестувальники збираються щосуботи біля офіційної резиденції глави уряду та вимагають його відставки.

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Протест тривав до ранку неділі, поки поліція не розігнала протестувальників, заарештувавши 12 людей. Правоохоронці застосували при цьому "співмірну силу", заявив речник поліції. Тим часом одна з протестувальників зазначила в коментарі інформагенції dpa, що поліція діяла "надмірно агресивно".

Протестувальники, дотримуючись протиепідемічних заходів, закликають до відставки Нетаньяху

За даними поліції, ще близько тисячі людей протестували напередодні біля приватної резиденції Нетаньяху в місті Кесарія на узбережжі Середземного моря. Протести також відбулися в Тель-Авіві та інших населених пунктах. До охорони порядку залучили сотні поліцейських, оскільки пд час мітингу в Тель-Авіві 28 липня на протестувальників напали, вочевидь, прибічники правих поглядів.

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Сам Нетаньяху 2 серпня назвав "ліві" демонстрації проти нього "інкубаторами коронавірусу". Прем'єр запевнив, що влада не намагається придушити протести. "Ніхто не обмежує демонстрації", - сказав Нетаньяху, додавши, що протестувальникам дозволяють навіть "паралізувати мікрорайони і перекривати перехрестя". За його словами, багато демонстрантів не мали захисних масок та не дотримувалися дистанції.

Нетаньяху заявив, що не мав наміру коментувати протести, але зробив це лише після того, як міністр оборони Бенні Ганц (колишній суперник Нетаньяху на виборах, з яким чинний прем'єр утворив "надзвичайний" уряд єдності - Ред.) назвав право на протести життєвою важливим для демократії.

Протестувальники запалили вогнище біля офіційної резиденції Нетаньяху у Єрусалимі

Демонстранти невдоволені, на їхню думку, хаотичною політикою Нетаньяху у боротьбі з поширенням COVID-19 - ресторани, пляжі та спортивні зали спочатку були закриті, згодом їх відкрили, а потім знову закрили через нове зростання кількості інфікувань. Рівень безробіття в країні перевищує 20 відсотків.

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Також Нетаньяху звинувачують у корупції. У травні почалися судові засідання у справі щодо прем'єра Ізраїлю, якому висунули обвинувачення у хабарництві та шахрайстві. Через це багато ізраїльтян закликають до його відставки. Нетаньяху відкидає всі звинувачення.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в Ізраїлі з 9-мільйонним населенням офіційно підтвердили більше 72,2 тисяч заражень коронавірусом, 527 смертей та понад 45,6 тисяч випадків одужання.

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