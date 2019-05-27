В офісі президента заявляють про порушення при ухваленні Виборчого кодексу

В офісі президента України заявляють, що Виборчий кодекс, затверджений Верховною Радою України у четвер, 11 липня, був ухвалений з порушенням регламенту парламенту. Тому в офісі президента проаналізують ситуацію, перш ніж Володимир Зеленський поставить на документі свій підпис, заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Чи буде він підписаний? Безумовно, ми проаналізуємо. Тому що вже зараз бачимо порушення регламенту під час ухвалення. Ми вже зараз бачимо, що те, що називали справою честі цієї Верховної Ради, перетворилося в велику ганьбу", - сказав Стефанчук в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проект Виборчого кодексу, який запроваджує пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками. Голова парламенту Андрій Парубій 17 разів ставив документ на голосування, перш ніж за нього проголосувала достатня для ухвалення кількість народних депутатів.

Одна із особливостей кодексу - голосування за відкритими списками. Нова система виборів передбачає, що з'їзд партії затверджує загальнонаціональний список. І цей список ділитиметься на 27 або менше регіональних списків. І в кожному такому регіональному списку має бути щонайменше п'ять кандидатів.

Виборцю доведеться знати номер тієї партії, визначений жеребкуванням, за яку він хоче проголосувати. У відповідне поле на бюлетені він вписує номер партії. Нижче в бюлетені виборець (за бажанням) зазначає номер кандидата, але винятково від тієї партії, за яку голосує.