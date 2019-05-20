Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського

У Верховній Раді на позачерговому засіданні у середу, 22 травня, людно. Депутати зібралися на прохання нового президента Володимира Зеленського, аби розглянути його перші два законопроекти, що стосуються змін у виборчому законодавстві та публічних закупівель під час виборчого процесу.

На момент відкриття засідання текстів своїх законопроектів Зеленський народним обранцям не передав. Тому в очікуванні документу з Банкової дехто з депутатів відверто нудиться, дехто палко виголошують спічі з парламентської трибуни, дехто пліткує у кулуарах. Але найбільш гамірно та людно у парламенстькому буфеті. "Я йду на вибори за мажоритаркою. Вже знайшов гроші. Цього разу їх треба буде немало", - ділиться своїми проблемами з колегою депутат з однієї з парламентських фракцій, стоячи у черзі за компотом. "Ти вважаєш, що мажоритарка залишиться?" - запитує інший. "Звичайно, а хто ж її скасує!?" - сміються обидва.

Мажоритарка та закриті списки

Їхній діалог відбувається на тлі промов голів парламентських фракцій, які розповідають, що мажоритарна виборча система - це зло, яке терміново треба викорінити, а вибори за закритими виборчими списками, як пропонує Володимир Зеленський, це неприпустимо. "Ініціатори швидкої корекції закону залишають незмінною ключову проблему - закритість партійних списків. Якою б не була система: змішаною, мажоритарною чи пропорційною, списки мають бути відкритими! Це і є реформа. Все інше - її імітація або чистої води політична кон'юнктура", - проголошує з трибуни голова депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов. "Законопроект про зміну виборчої системи, який вніс Зеленський, - це більш корупційна схема, ніж мажоритарка, закриті партійні списки. Я проти мажоритарки, тому що кожен мажоритарник знає, скільки треба заплатити грошей для того, щоб отримати депутатський мандат", - майже в унісон Герасимову говорить лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Чому депутатам не вдалося змінити виборчі правила за всі роки каденції - питання відкрите

Однак усі депутати уникають відповіді на запитання, чому нинішній склад парламенту не спромігся за п'ять років змінити виборчий кодекс, аби вибори до Верховної Ради проходили за відкритими партійними списками без мажоритарки. "Внесений до Верхованої Ради і підготовлений до другого читання новий виборчий кодекс. Там 4,5 тисячі поправок. На сьогоднішній день парламент створив робочу групу, і половину тих поправок розглянуто. Ще є над чим працювати", - ухиляючись від прямої відповіді пояснює журналістам заступниця голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко.

Провальне голосування

Після двогодинного очікування до Верховної Ради таки надійшов текст законопроектів Володимира Зеленського, і спікер парламенту Андрій Парубій запропонував депутатам включити їх до порядку денного сесії, аби документи можна було розглянути по суті. Президент запропонував запровадити пропорційну виборчу систему, скасувати мажоритарку і знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з п'яти до трьох відсотків. "Нам потрібна нова виборча система без мажоритарки, і на вибори парламентські треба іти виключно з новою системою, інакше нічого не зміниться. Ми голосуємо за", - урочисто повідомила лідерка фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Інші фракції її освистали та в результаті провалили внесення до порядку денного сесії законопроекту президента Володимира Зеленського. За це проголосувало лише 92 нардепи. Подібна доля спіткала і інший президентський законопроект - щодо публічних закупівель під час виборчого процесу. За включення його до порядку денного проголосували лише 127 нардепів.

Контрнаступ вдався

На вустах більшості депутатів сяяла помішка, а в очах читалося задоволення від того, що вони переграли нового президента, який під час своєї інавгурації оголосив про розпуск Верховної Ради. "Закриті списки - це не те, що обіцяв Зеленський. Ми не підтримали його законопроект, бо суспільство не підтримує закриті списки. Ми у цей перехідний період виступаємо за змішану систему", - пояснила позицію своєї фракції Ірина Луценко.

Радник президента і його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що народні депутати провалили домовленості з Володимиром Зеленським. "Ми за Виборчий кодекс, ми за відкриті списки. Сподіваюся, що ще є час для того, щоб ми спробували з Верховною Радою поспілкуватися і запропонувати громадянам нову якість політики", - сказав Стефанчук.