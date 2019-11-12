Ірина Луценко – український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Луценко".

Ірина Луценко вперше обралась до Верховної Ради України 2012 року за списками партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". У Верховній Раді восьмого скликання увійшла до фракції "Блок Петра Порошенка". До Верховної Ради дев'ятого скликання пройшла за списками "Європейської солідарності". З 2017 до 2019 року була представником президента України у Верховній Раді. Ірина Луценко закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Прикладна математика" та Українську державну академію водного господарства. До початку політичної кар'єри працювала інженером-програмістом, обіймала низку керівних посад в різних державних та бізнес-структурах. Ірина Луценко є дружиною Юрія Луценка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.