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Ірина Луценко

Ірина Луценко – український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Луценко".

Ірина Луценко вперше обралась до Верховної Ради України 2012 року за списками партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". У Верховній Раді восьмого скликання увійшла до фракції "Блок Петра Порошенка". До Верховної Ради дев'ятого скликання пройшла за списками "Європейської солідарності". З 2017 до 2019 року була представником президента України у Верховній Раді. Ірина Луценко закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Прикладна математика" та Українську державну академію водного господарства. До початку політичної кар'єри працювала інженером-програмістом, обіймала низку керівних посад в різних державних та бізнес-структурах. Ірина Луценко є дружиною Юрія Луценка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Володимир В'ятрович стане народним депутатом замість Ірини Луценко

Володимир В'ятрович стане народним депутатом замість Ірини Луценко 12.11.2019

Ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом від "Європейської солідарності". Він замінить у Раді Ірини Луценко, яка вже склала повноваження народного депутата.
Ірина Луценко з Європейської солідарності складає депутатський мандат

Ірина Луценко з "Європейської солідарності" складає депутатський мандат 04.11.2019

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко написала заяву про припинення депутатських повноважень.
Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського

Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського 22.05.2019

Перші законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи і публічні закупівлі під час виборчого процесу не змогли навіть потрапити до порядку денного Верховної Ради. Репортаж DW.
Андріївську церкву у Києві мають намір передати Вселенському патріархату

Андріївську церкву у Києві мають намір передати Вселенському патріархату 16.10.2018

Президент України запропонував передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархату, повідомила представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко.
Порошенко пропонує Раді закріпити у Конституції інтеграцію до НАТО та ЄС

Порошенко пропонує Раді закріпити у Конституції інтеграцію до НАТО та ЄС 03.09.2018

Петро Порошенко зареєстрував в українському парламенті проект змін до Основного закону, якими будуть закріплені прагнення України до інтеграції в НАТО та ЄС.

Вбивчі вимоги: українські організації заявляють про небезпеку

"Вбивчі" вимоги: українські організації заявляють про небезпеку 12.02.2018

У нових вимогах до громадських організацій в Україні, які є альтернативою електронному декларуванню, вони вбачають шантаж та помсту за критику влади.
Ірина Луценко: Україна веде переговори щодо звільнення решти полонених

Ірина Луценко: Україна веде переговори щодо звільнення решти полонених 28.12.2017

Київ веде переговори про подальший обмін полоненими, повідомила представниця президента у Верховній Раді України Ірина Луценко. Громадян Росії мінятимуть на українців, що перебувають у російських тюрмах.
Порошенко готовий внести законопроект про Антикорупційний суд за два тижні - представниця президента

Порошенко готовий внести законопроект про Антикорупційний суд за два тижні - представниця президента 06.11.2017

Ірина Луценко повідомила, що законопроект президента Петра Порошенка про Антикорупційний суд буде внесено ще в листопаді, якщо Верховна Рада не дійде згоди щодо основних пунктів власного законопроекту.
Як депутати Верховної Ради билися через Донбас: день перший

Як депутати Верховної Ради билися через Донбас: день перший 05.10.2017

Депутати Верховної Ради попри плани так і не змогли взятися за розгляд президентських законопроектів щодо подальшої долі непідконтрольних Києву територій Донбасу. Каменем спотикання стали мінські домовленості.
Порошенко має цього тижня внести до Ради законопроект про реінтеграцію Донбасу

Порошенко має цього тижня внести до Ради законопроект "про реінтеграцію Донбасу" 02.10.2017

Законопроект "Про стратегію відновлення територіальної цілісності України" буде зареєстрований в українському парламенті цього тижня, повідомила представниця Петра Порошенка у Раді Ірина Луценко.

Ірина Луценко: Законопроект про реінтеграцію Донбасу обговорювали з Європою та США

Ірина Луценко: Законопроект про реінтеграцію Донбасу обговорювали з Європою та США 29.08.2017

Законопроект про реінтеграцію Донбасу незабаром внесуть на розгляд парламенту, заявила представниця президента України в Раді. Ним пропонується зокрема закріпити за Росією статус "агресора".
Артур Герасимов очолить фракцію Блоку Петра Порошенка

Артур Герасимов очолить фракцію "Блоку Петра Порошенка" 03.04.2017

Екс-представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов очолив фракцію партії влади. Новою представницею президента в парламенті стала народна депутатка від БПП Ірина Луценко.
У коаліції заявляють про технічний запас перебіжчиків

У коаліції заявляють про "технічний запас" перебіжчиків 13.04.2016

В БПП говорять про п'ять "запасних" депутатів, які "готові" увійти до коаліції. На даний момент коаліція налічує лише 226 голосів у Раді.
Об’єднана опозиція: 80 законопроектів і чимало «новачків» у списку

Об’єднана опозиція: 80 законопроектів і чимало «новачків» у списку 30.07.2012

Об’єднана опозиція провела з’їзд та визначилася зі своїми кандидатами на вибори. До списку, попри активну громадську дискусію, потрапило чимало «заплямованих» кандидатів, заявляє рух «Чесно».