Великобританія теж запровадила санкції проти учасників будівництва Кримського мосту

Великобританія запроваджує санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, пов'язаних із будівництвом залізничного мосту через Керченську протоку, який поєднав анексований Крим із Росією. Про це йдеться у пресрелізі міністерства фінансів Великобританії, оприлюдненому у п'ятницю, 2 жовтня.

До "чорного списку" потрапили генеральний директор компанії "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін. Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця і Кримська перша страхова компанія. Активи, які належать цим особам і структурам, мають бути заморожені.

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Як повідомлялося, напередодні проти цих осіб і компаній, причетних до спорудження Керченського мосту, запровадив санкції Євросоюз.

Ці особи та компанії підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, заявили у Брюсселі.

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