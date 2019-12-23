ЄС: Відкриття залізниці на Кримському мосту порушує суверенітет України

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського мосту та відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Про це у понеділок, 23 грудня, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС). "Залізничне сполучення - це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляції Криму від України, частиною якої він залишається", - йдеться в заяві.

Представник Європейської зовнішньополітичної служби також зазначив, що Кримський міст обмежує проходження суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі. "ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку відповідно до міжнародного права", - заявив він.

При цьому ЄС вкотре наголосив на підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. "ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Кримського півострова Росією", - йдеться в комюніке.

Як повідомлялося, 23 грудня із Санкт-Петербурга до Севастополя вирушив перший рейсовий потяг, яки їде по Кримському мосту до анексованого півострова. Під час офіційної церемонії президент РФ Володимир Путін проїхався в потязі Кримським мостом. Він заявив, що відкриття кримського залізничного мосту свідчить про "здатність Росії реалізовувати проєкти світового рівня".

Дивитись відео 01:00 Поділитись Після "КамАЗу" Путін проїхався по "Кримському мосту" ще й потягом (23.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3VGwX Після "КамАЗу" Путін проїхався по "Кримському мосту" ще й потягом (23.12.2019)