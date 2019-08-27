Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора

"Уже весна, а де ж посадки весною? Немає", - нагадував увечері 5 березня сесійній залі парламенту депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський передвиборне гасло президента Володимира Зеленського. Останні два дні він збирав підписи колег під проєктом постанови про недовіру чинному генеральному прокуророві Руслану Рябошапці, за призначення якого і сам голосував півроку тому. Зібрати вдалося понад 200 підписів.

Весняне загострення

У своїх виступах та пояснювальній записці до постанови Бужанський, якого всередині фракції вважають одночасно й представником інтересів олігарха Ігоря Коломойського і приятелем ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова, не приховує: Рябошапка не виправдав його сподівань щодо кримінального переслідування "попередників" - команди п’ятого президента Петра Порошенка.

"Ви всі знаєте так звану "справу Свинарчуків", "Укроборонпром". Чиїми партнерами були Свинарчуки? Я розкажу вам, чому Свинарчук зараз дивиться футбол не з-за ґрат. Тому що наша країна не має генерального прокурора. Є генеральний прокурор Порошенка, генеральний прокурор "Європейської солідарності" пан Рябошапка", - заявляв з парламентської трибуни Бужанський.

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Ще минулого липня в розмові з американським президентом Дональдом Трампом Володимир Зеленський називав Рябошапку "на 100 відсотків своєю людиною" та схоже змінив свою думку. "Руслан - гарний спеціаліст, але не показав результат. Моя особиста думка: немає результату - не маєш займати місце. Але хай там голосують депутати, як вони хочуть", - зазначив Зеленський напередодні розгляду у Верховній Раді.

Пішов, щоб повернутись?

Для самого Рябошапки така стрімка втрата підтримки схоже виявилась несподіванкою. За останні два дні він тричі виступав перед депутатами - на засіданні профільного комітету та двічі в сесійній залі, - намагаючись відбити закиди Бужанського, які називав не інакше як "істерикою".

Генпрокурор зняв із себе відповідальність за пом'якшення запобіжних заходів екссекретареві Ради нацбезпеки і оборони Олегу Гладковському, меру Львова Андрію Садовому чи бізнесмену Вадиму Альперіну, яких НАБУ підозрює у зловживанні владою. Адже процесуальне керівництво у цих справах здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка за законом виведена з-під впливу генерального прокурора.

Ще одну претензію щодо неефективного розслідування резонансних справ, зокрема вбивства Катерини Гандзюк, Рябошапка назвав необґрунтованою. "Для мене найкращою оцінкою та відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивці його доньки будуть покарані", - зазначив він.

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Справжньою причиною свого звільнення генпрокурор вважає опір реформі прокуратури, яку він започаткував. Ще у вересні парламент суттєво розширив повноваження генпрокурора на два роки, призупинив самоуправління прокурорів, дав старт масштабній переатестації. Лише на її першому етапі з генеральної прокуратури були звільнені 729 прокурорів - понад половина її складу. Значна частина з них, такі як колишній очільник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк, відверто не погоджувались з умовами переатестації - в першу чергу з урахуванням анонімних скарг на свою роботу.

"Ті, хто залишився, стали вдвічі більше цінувати свою професію, і в першу чергу тому, що вперше за 28 років вони відчули незалежність - їм не дають незаконних вказівок. Я не став нічиїм "слугою". Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду, але йду для того, щоб повернутися", - емоційно завершив Руслан Рябошапка свій останній виступ перед парламентом і залишив сесійну залу, не чекаючи на запитання та результати голосування.

Майбутнє реформ

Депутати віддали за відставку Руслана Рябошапки 263 голоси - у фракції "Слуга народу" назбирали лише 179, тому змушені були спиратись на підтримку депутатів від "Опозиційної платформи - За життя", груп "За майбутнє", "Довіра" та позафракціних.

Від оцінки роботи генпрокурора відсторонився навіть профільний комітет, не надавши конкретних рекомендацій до сесійної зали. "Ми надали безпрецедентні повноваження генпрокурору на два роки. І мені не байдуже, хто буде виконувати ці повноваження. Безперечно, реформа прокуратури має бути продовжена і буде продовжена наступником", - зазначав голова комітету Денис Монастирський, виступаючи перед депутатами. Сам він від голосування за постанову утримався.

Таке самоусування, на думку одного з лідерів "Батьківщини" Сергія Власенка лише свідчить, що звільнення Рябошапки - рішення не парламенту, а президента. "Наступний генпрокурор - буде такий самий на 100 відсотків хлопець президента або дівчина президента", - наголошував він на політичній залежності керівника Офісу генерального прокурора.

Ім'я ймовірного наступника Рябошапки прозвучало напередодні на засіданні фракції "Слуга народу". Ним може стати заступник Монастирського - Сергій Іонушас. Іонушас є адвокатом, патентним повіреним та власником юридичної фірми.

Втім, подання кандидатури генпрокурора - справа президента, а сам Іонушас запевнив кореспондента DW, що ще не обговорював з ним цього питання. Виконувати обов'язки очільника Офісу генпрокурора тим часом буде його перший заступник Віктор Чумак - головний військовий прокурор та депутат попереднього скликання від "Блоку Петра Порошенка".