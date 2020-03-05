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Максим Бужанський
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Максим Бужанський - український політик та блогер.
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Докладно
Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)
Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про "закон Бужанського", позицію Зеленського у питанні квот та інше.
Політика
22.07.2020
22 липня 2020 р.
Як під Радою протестували проти змін до мовного закону
Як під Радою протестували проти змін до мовного закону
У Києві пройшла акція протесту проти законопроєкту про повернення російської в шкільний освітній процес.
Політика
16.07.2020
16 липня 2020 р.
Рік з мовним законом: що змінилося в Україні?
Рік з мовним законом: що змінилося в Україні?
В Україні знову спалахнула дискусія навколо мовного закону: його критики намагаються внести зміни до документу.
Політика
16.07.2020
16 липня 2020 р.
Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020)
Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020)
Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.
Політика
15.07.2020
15 липня 2020 р.
15:32 хв.
Більше не свій хлопець
Більше не свій хлопець
Чому Верховна Рада втратила довіру до Руслана Рябошапки як генерального прокурора.
Політика
06.03.2020
6 березня 2020 р.
Сексизм від політиків: Зеленський, Дубінський та інші - про жінок зі зневагою (05.03.2020)
Сексизм від політиків: Зеленський, Дубінський та інші - про жінок зі зневагою (05.03.2020)
Сексизм в українській політиці рік у рік видозмінюється, але не зникає. Імідж "слабкої статі", завдання якої - прикрашати життя чоловіка, продовжують культивувати й політики "нової генерації". Ось найсвіжіші скандальні вислови.
Суспільство
05.03.2020
5 березня 2020 р.
02:12 хв.
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