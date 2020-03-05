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Максим Бужанський

Тема

Максим Бужанський - український політик та блогер.

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Докладно

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про "закон Бужанського", позицію Зеленського у питанні квот та інше.
Політика22 липня 2020 р.
Протести під Верховною Радою проти внесення змін до мовного закону

Як під Радою протестували проти змін до мовного закону

Як під Радою протестували проти змін до мовного закону

У Києві пройшла акція протесту проти законопроєкту про повернення російської в шкільний освітній процес.
Політика16 липня 2020 р.
Рік з мовним законом: що змінилося в Україні?

Рік з мовним законом: що змінилося в Україні?

Рік з мовним законом: що змінилося в Україні?

В Україні знову спалахнула дискусія навколо мовного закону: його критики намагаються внести зміни до документу.
Політика16 липня 2020 р.
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Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020)

Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020)

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.
Політика15 липня 2020 р.15:32 хв.
Руслан Рябошапка - колишній генеральний прокурор України

Більше не свій хлопець

Більше не свій хлопець

Чому Верховна Рада втратила довіру до Руслана Рябошапки як генерального прокурора.
Політика6 березня 2020 р.
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Сексизм від політиків: Зеленський, Дубінський та інші - про жінок зі зневагою (05.03.2020)

Сексизм від політиків: Зеленський, Дубінський та інші - про жінок зі зневагою (05.03.2020)

Сексизм в українській політиці рік у рік видозмінюється, але не зникає. Імідж "слабкої статі", завдання якої - прикрашати життя чоловіка, продовжують культивувати й політики "нової генерації". Ось найсвіжіші скандальні вислови.
Суспільство5 березня 2020 р.02:12 хв.
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