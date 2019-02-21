Бразилія закликає світ єднатися для звільнення Венесуели від Мадуро

Бразилія засудила насильство з боку венесуельського уряду Ніколаса Мадуро, який на цих вихідних блокує поставки до країни гуманітарної допомоги. Бразильський уряд назвав це "злочинним діянням" і закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для "звільнення" Венесуели, передає агенція Reuters.

Тим часом полковник бразильської армії Джордж Ферес Канаан повідомив у неділю, що напередодні до країни дезертували двоє венесуельських військових. До Колумбії з сусідньої країни вже втекли близько 60 правоохоронців та солдатів.

ЄС та США засудили насильство у Венесуелі

Європейський Союз також засудив насильство проти цивільних та блокування ввезення гуманітарних вантажів. "Ми відкидаємо використання нерегулярних збройних формувань для залякування цивільних осіб і законодавців, які мобілізувалися для надання допомоги", - заявила Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Вона також закликала Мадуро дозволити завезення до країни гуманітарної допомоги. "Відмова режиму визнати надзвичайну гуманітарну ситуацію призвела до ескалації напруженості", - заявила вона. Представниця ЄС також закликала правоохоронні органи і армію Венесуели до стриманості та уникнення застосування сили. За її словами, Євросоюз готовий збільшити гуманітарну допомогу, щоб покращити ситуацію у Венесуелі.

Натомість держсекретар США Майк Помпео у неділю висловив впевненість, що "дні президента Венесуели Ніколаса Мадуро злічені". "Я впевнений, що венесуельський народ забезпечить, щоб дні Мадуро були злічені", - заявив він в інтерв'ю CNN.

Раніше під час спроб завести вантажі з гуманітарною допомогою з Бразилії та Колумбії на венесуельському кордоні стались сутички між правоохоронцями та цивільними. В них постраждали близько 300 людей, на кордоні з Бразилією двох людей було вбито.

Уряд Ніколаса Мадуро блокує поставки гуманітарних вантажів, оскільки вважає, що вони можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Напередодні глава Венесуели заявив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією.