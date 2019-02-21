 Бразилія закликає світ єднатися для звільнення Венесуели від Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Бразилія закликає світ єднатися для звільнення Венесуели від Мадуро

У Бразилії та Євросоюзі засудили застосування насильства проти цивільних осіб у Венесуелі. А держсекретар США Майк Помпео висловив впевненість, що дні Ніколаса Мадуро вже злічені.

Сутички між правоохоронцями та місцевими жителями у Венесуелі

Сутички між правоохоронцями та місцевими жителями у Венесуелі

Бразилія засудила насильство з боку венесуельського уряду Ніколаса Мадуро, який на цих вихідних блокує поставки до країни гуманітарної допомоги. Бразильський уряд назвав це "злочинним діянням" і закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для "звільнення" Венесуели, передає агенція Reuters.

Тим часом полковник бразильської армії Джордж Ферес Канаан повідомив у неділю, що напередодні до країни дезертували двоє венесуельських військових. До Колумбії з сусідньої країни вже втекли близько 60 правоохоронців та солдатів.

ЄС та США засудили насильство у Венесуелі

Європейський Союз також засудив насильство проти цивільних та блокування ввезення гуманітарних вантажів. "Ми відкидаємо використання нерегулярних збройних формувань для залякування цивільних осіб і законодавців, які мобілізувалися для надання допомоги", - заявила Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Вона також закликала Мадуро дозволити завезення до країни гуманітарної допомоги. "Відмова режиму визнати надзвичайну гуманітарну ситуацію призвела до ескалації напруженості", - заявила вона. Представниця ЄС також закликала правоохоронні органи і армію Венесуели до стриманості та уникнення застосування сили. За її словами, Євросоюз готовий збільшити гуманітарну допомогу, щоб покращити ситуацію у Венесуелі.

DW.COM

На концерт Venezuela Live Aid у Колумбії прийшли сотні тисяч людей, у тому числі тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо. Уряд Мадуро організував свій фестиваль під гаслом "Руки геть від Венесуели". (23.02.2019)

У суботу венесуельська опозиція планує розпочати доставку гуманітарної допомоги з-за кордону. Після рішення уряду Ніколаса Мадуро закрити кордон у прикордонних районах відбуваються сутички між військовими і цивільними. (23.02.2019)

Натомість держсекретар США Майк Помпео у неділю висловив впевненість, що "дні президента Венесуели Ніколаса Мадуро злічені". "Я впевнений, що венесуельський народ забезпечить, щоб дні Мадуро були злічені", - заявив він в інтерв'ю CNN.

Раніше під час спроб завести вантажі з гуманітарною допомогою з Бразилії та Колумбії на венесуельському кордоні стались сутички між правоохоронцями та цивільними. В них постраждали близько 300 людей, на кордоні з Бразилією двох людей було вбито.

Уряд Ніколаса Мадуро блокує поставки гуманітарних вантажів, оскільки вважає, що вони можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Напередодні глава Венесуели заявив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Politische Krise in Venezuela

Мадуро зброєю зупинив гуманітарну допомогу - США погрожують заходами 24.02.2019

У сутичках на прикордонних переходах Венесуели з Колумбією та Бразилією 23 лютого постраждати близько 300 людей. Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "заходи" з боку США.

Kinder an der brasilianisch-venezolanischen Grenze in der brasilianischen Stadt Pacaraima

Попри закритий кордон, Бразилія готує відправку допомоги до Венесуели 22.02.2019

Після того, як Ніколас Мадуро наказав закрити кордон Венесуели з Бразилією, там стались сутички між військовими та цивільними. Хуан Гуайдо розпорядився відкрити перехід.

Venezuela Krise | Präsident Nicolas Maduro bei Militärübung

Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією 23.02.2019

Колумбійські дипломати мають залишити Венесуелу протягом доби, розпорядився Ніколас Мадуро. Тим часом з Колумбії та Бразилії у країну намагаються в'їхати вантажівки з гуманітарною допомогою, але військові їх блокують.

Реклама

Докладно

Чеські євробляхи в Україні (фотоілюстрація)

Завершився пільговий період для розмитнення "євроблях"

Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні? 

Злотий - національна валюта Польщі

Для німецького бізнесу Польща і Чехія важливіші за РФ

У Німеччині проаналізували підсумки торгівлі зі Східною Європою і пострадянськими країнами за 2018 рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  