Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео)

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на поліпшення з приходом команди Володимира Зеленського?
У "Transparency International" вважають, що період політичної турбулентності, пов'язаний з передачею влади, затягнеться мінімум на півроку. І тільки після цього справа може дійти до антикорупційної галузі: налагодження повноцінної роботи Антикорупційного суду, можливо, зміна керівника САП, повернення до Кримінального кодексу статі про незаконне збагачення чиновників. Цього активісти вимагали від ще чинного президента Порошенка, вимагатимуть і від нового. А також завершення розслідування та покарання виконавців і замовників майже 50 нападів на активістів по всій країні за останні кілька років. Активісти сподіваються, що "несистемний" Володимир Зеленський покаже, що йому не байдуже те, що відбувається в громадському секторі. Що саме вони хочуть від нового президента?
Володимир Зеленський знає, чим його конкурент розчарував виборців, та влучно б'є по його слабких місцях. Тим часом Петро Порошенко вдало протиставляє себе акторові - як головнокомандувач і сильний лідер. (11.04.2019)
Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається? (06.03.2019)