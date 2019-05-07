Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео)

У "Transparency International" вважають, що період політичної турбулентності, пов'язаний з передачею влади, затягнеться мінімум на півроку. І тільки після цього справа може дійти до антикорупційної галузі: налагодження повноцінної роботи Антикорупційного суду, можливо, зміна керівника САП, повернення до Кримінального кодексу статі про незаконне збагачення чиновників. Цього активісти вимагали від ще чинного президента Порошенка, вимагатимуть і від нового. А також завершення розслідування та покарання виконавців і замовників майже 50 нападів на активістів по всій країні за останні кілька років. Активісти сподіваються, що "несистемний" Володимир Зеленський покаже, що йому не байдуже те, що відбувається в громадському секторі. Що саме вони хочуть від нового президента?