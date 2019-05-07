 Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео)

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на поліпшення з приходом команди Володимира Зеленського?

Ukraine Gedenken an Aktivistin Jekaterina Gandsjuk (Imago/Ukrinform/S. Liashonok)

Чи будуть розслідування нападів на активістів доведені до кіцня?

У "Transparency International" вважають, що період політичної турбулентності, пов'язаний з передачею влади, затягнеться мінімум на півроку. І тільки після цього справа може дійти до антикорупційної галузі: налагодження повноцінної роботи Антикорупційного суду, можливо, зміна керівника САП, повернення до Кримінального кодексу статі про незаконне збагачення чиновників. Цього активісти вимагали від ще чинного президента Порошенка, вимагатимуть і від нового. А також завершення розслідування та покарання виконавців і замовників майже 50 нападів на активістів по всій країні за останні кілька років. Активісти сподіваються, що "несистемний" Володимир Зеленський покаже, що йому не байдуже те, що відбувається в громадському секторі. Що саме вони хочуть від нового президента?

 

DW.COM

Слабкі місця Порошенка - козирі Зеленського (відео)

Володимир Зеленський знає, чим його конкурент розчарував виборців, та влучно б'є по його слабких місцях. Тим часом Петро Порошенко вдало протиставляє себе акторові - як головнокомандувач і сильний лідер. (11.04.2019)  

Утиски активістів - відкат у часи Януковича? (відео)

Хто вбив Катерину Гандзюк та скоїв напади на ще понад 50 активістів? Чіткої відповіді щодо замовників, організаторів та виконавців найбільш резонансних нападів за останні 2 роки досі так і немає. Чому так відбувається? (06.03.2019)  

Коментар: Вбивство Гандзюк може стати вироком українській владі

Загибель херсонської активістки Катерини Гандзюк показала нездатність силових структур України адекватно реагувати на виклики суспільства, вважає Сергій Руденко. (07.11.2018)  

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною. (06.12.2017)  

Також за темою

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (07.05.2019) 07.05.2019

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на прогрес у боротьбі проти корупції з приходом до влади команди Володимира Зеленського?

Реклама

Докладно

Палаючий літак SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво

Авіаексперт: SSJ-100 загорівся до посадки в Шереметьєво

Блискавка не могла привезти до катастрофи літака у Шереметьєво, впевнений німецький експерт з цивільної авіації.  

Китайська компанія Huawei, про яку сперечаються на Заході, має відкритий доступ до ринків африканських країн

Інвестиції в інфраструктуру Африки. Китай всіх обігнав?

Китайським IT-компаніям відкрито доступ на весь африканський континент. Чи мають західні компанії перспективи в Африці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  