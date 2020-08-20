Катерина Гандзюк - українська громадська діячка й активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катерина Гандзюк".

Катерина Гандзюк (1985 - 2018) була відомою громадською діячкою й активісткою з Херсона. Гандзюк була депутаткою двох скликань міськради. В липні 2018 року Катерина Гандзюк стала жертвою нападу: невідомий облив її кислотою. Опіки склали понад 30 відсотків тіла жертви. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла в лікарні в Києві. На початку вересня Служба безпеки України засекретила інформацію справи про замовників нападу на Катерину Гандзюк. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.