Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк - українська громадська діячка й активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катерина Гандзюк".

Катерина Гандзюк (1985 - 2018) була відомою громадською діячкою й активісткою з Херсона. Гандзюк була депутаткою двох скликань міськради. В липні 2018 року Катерина Гандзюк стала жертвою нападу: невідомий облив її кислотою. Опіки склали понад 30 відсотків тіла жертви. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла в лікарні в Києві. На початку вересня Служба безпеки України засекретила інформацію справи про замовників нападу на Катерину Гандзюк. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня

Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня 20.08.2020

Суд у Києві заарештував на два місяці Владислава Мангера і Олексія Левіна. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.
Майже 50 випадків переслідування активістів в Україні за пів року

Майже 50 випадків переслідування активістів в Україні за пів року 31.07.2020

Україна в 2020 році залишається небезпечним місцем для громадського активізму. У країні надалі фіксуються численні напади, юридичні переслідування та кампанії з дискредитації борців за права людини.
Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера направлений до суду

Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера направлений до суду 28.07.2020

В Україні Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.
Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера

Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера 15.07.2020

Суд продовжив тримання під вартою для Олексія Левіна та Владислава Мангера. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.
Андрій Курков: Прокурорська правда

Андрій Курков: Прокурорська правда 19.06.2020

"Шостий президент мріє посадити п'ятого з такою ж пристрастю, як четвертий мріяв і таки посадив експрем'єрку", - Андрій Курков, спеціально для DW.
Справа Гандзюк: Мангера арештували без права на заставу

Справа Гандзюк: Мангера арештували без права на заставу 19.06.2020

Суд у Києві арештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера без права на заставу. Мангера підозрюють у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера і примусово везе до суду

Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера і примусово везе до суду 16.06.2020

СБУ затримала підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера і везе його до суду. До цього підозрюваний опинився у лікарні.
Справа Гандзюк: завершення слідства для галочки чи небажання знати правду?

Справа Гандзюк: завершення слідства для галочки чи небажання знати правду? 28.04.2020

Офіс генпрокурора України повідомив про завершення досудового розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Батько та друзі загиблої вважають передчасною передачу в суд цієї справи.
СБУ завершила розслідування у справі Гандзюк, але про її вбивство не йдеться

СБУ завершила розслідування у справі Гандзюк, але про її вбивство не йдеться 27.04.2020

Голову Хенсонської облради Владислава Мангера підозрюють в організації нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.
Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна взяли під варту

Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна взяли під варту 17.03.2020

Олексія Левіна в січні затримали в Болгарії, місцевий суд заарештував його на 40 діб. 16 березня Левіна було доставлено з Болгарії до України в рамках запиту про екстрадицію.

Справа Гандзюк: Болгарський апеляційний суд дозволив екстрадицію Левіна

Справа Гандзюк: Болгарський апеляційний суд дозволив екстрадицію Левіна 11.03.2020

Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, раніше затриманого у Болгарії, мають екстрадувати до України.

Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії

Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії 27.01.2020

Офіс генпрокурора України направив в Болгарію запит на екстрадицію Олексія Левіна, якого днями затримали. Він є підозрюваним у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Бути громадським активістом в Україні небезпечно

"Бути громадським активістом в Україні небезпечно" 27.01.2020

Переслідування громадських активістів залишається в Україні серйозною проблемою. Минулого року правозахисники задокументували понад 80 випадків їх переслідування і також одне вбивство. За злочини ніхто не покараний.
У Болгарії затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

У Болгарії затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк 24.01.2020

У Болгарії затримано Олексія Левіна, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, повідомив Офіс генпрокурора. Левіна розшукували з серпня 2018 року, коли він покинув територію України.
Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували

Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували 21.01.2020

Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, Печерський райсуд Києва заарештував до 4 березня. Захист пообіцяв подати апеляцію на це рішення.
Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк 20.01.2020

Правоохоронці провели спецоперацію у Херсонській області, під час якої повідомили про підозру дев'ятьом особам, зокрема Ігорю Павловському, який може бути причетний до вбивства Гандзюк.

Інші статті