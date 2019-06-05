Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера направлений до суду

Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно голови і колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради за фактом замовлення та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомляє у вівторок, 28 липня, пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора

Наразі обоє перебувають під вартою: термін запобіжного заходу голові облради продовжено до 11 вересня 2020 року, а іншому підозрюваному - до 24 серпня 2020 року.

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Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели в медзаклад Києва. 4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". Пізніше обвинувачення змінили ще раз, і виконавця злочину та його співучасників засудили за нанесення тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілої. Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

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