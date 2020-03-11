 СБУ завершила розслідування у справі Гандзюк, але про її вбивство не йдеться | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

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СБУ завершила розслідування у справі Гандзюк, але про її вбивство не йдеться

Голову Хенсонської облради Владислава Мангера підозрюють в організації нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Відеозвернення Катерини Гандзюк транслюється під час акції протесту у Києві, архівне фото

Відеозвернення Катерини Гандзюк транслюється під час акції протесту в Києві. Архівне фото

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. Про це повідомляє пресслужба відомства в понеділок, 27 квітня.

За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті, повідомляють в СБУ.

Левіна затримали в січні 2020 року в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу в Києві. 4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". Пізніше обвинувачення змінили ще раз. Виконавця злочину та його співучасників засудили за нанесення тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілої.  Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

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Коментар: Справа Гандзюк - розмінна монета у політичній боротьбі

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