Владислав Мангер - український бізнесмен та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Мангер".

Владислав Мангер є херсонським бізнесменом та політиком. Перед тим, як стати місцевим політиком, Мангер займався бізнесом, у тому числі й гральним, працював у податковій інспекції Криму, за часів президентства Віктора Януковича певний час керував податковою Херсона. Згодом Мангер обіймав керівні посади в Державній інспекції сільського господарства в Херсонській області, очолював Херсонську обласну організацію Федерації боксу України. Владислав Мангер є головою Херсонської обласної ради. 11 лютого 2019 року Генеральна прокуратура Україна вручила Мангеру офіційне повідомлення про те, що він підозрюється в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислав Мангер був членом політичної партії "Батьківщина". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.