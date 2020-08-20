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Владислав Мангер

Владислав Мангер - український бізнесмен та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Мангер".

Владислав Мангер є херсонським бізнесменом та політиком. Перед тим, як стати місцевим політиком, Мангер займався бізнесом, у тому числі й гральним, працював у податковій інспекції Криму, за часів президентства Віктора Януковича певний час керував податковою Херсона. Згодом Мангер обіймав керівні посади в Державній інспекції сільського господарства в Херсонській області, очолював Херсонську обласну організацію Федерації боксу України. Владислав Мангер є головою Херсонської обласної ради. 11 лютого 2019 року Генеральна прокуратура Україна вручила Мангеру офіційне повідомлення про те, що він підозрюється в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислав Мангер був членом політичної партії "Батьківщина". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня

Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня 20.08.2020

Суд у Києві заарештував на два місяці Владислава Мангера і Олексія Левіна. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.
Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера направлений до суду

Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера направлений до суду 28.07.2020

В Україні Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.
Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера

Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера 15.07.2020

Суд продовжив тримання під вартою для Олексія Левіна та Владислава Мангера. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.
Справа Гандзюк: Мангера арештували без права на заставу

Справа Гандзюк: Мангера арештували без права на заставу 19.06.2020

Суд у Києві арештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера без права на заставу. Мангера підозрюють у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера і примусово везе до суду

Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера і примусово везе до суду 16.06.2020

СБУ затримала підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера і везе його до суду. До цього підозрюваний опинився у лікарні.
Справа Гандзюк: завершення слідства для галочки чи небажання знати правду?

Справа Гандзюк: завершення слідства для галочки чи небажання знати правду? 28.04.2020

Офіс генпрокурора України повідомив про завершення досудового розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Батько та друзі загиблої вважають передчасною передачу в суд цієї справи.
СБУ завершила розслідування у справі Гандзюк, але про її вбивство не йдеться

СБУ завершила розслідування у справі Гандзюк, але про її вбивство не йдеться 27.04.2020

Голову Хенсонської облради Владислава Мангера підозрюють в організації нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.
Рік по смерті Катерини Гандзюк: замовники досі на волі

Рік по смерті Катерини Гандзюк: замовники досі на волі 04.11.2019

У роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк в містах України та світу проходять акції "Рік без Каті" з вимогою знайти замовників її вбивства. Адже запитання "Хто замовив Гандзюк?"досі актуальне.
СБУ: Замовник вбивства Катерини Гандзюк був не один

СБУ: Замовник вбивства Катерини Гандзюк був не один 03.11.2019

Сліждчі СБУ вважають, що замовник нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк був не один. Зараз у цій справі розслідується п'ять кримінальних проваджень.

Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019) 31.07.2019

За рік після нападу на активістку Катерину Гандзюк замовники злочину досі залишаються на свободі. Попри обіцянки очільників МВС та ГПУ у справі немає зрушень, скаржаться активісти.

Вбивство Катерини Гандзюк: виконавці покарані, замовники на волі

Вбивство Катерини Гандзюк: виконавці покарані, замовники на волі 07.06.2019

Суд виніс вирок винуватцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. П'ятеро колишніх учасників війни на Донбасі проведуть від трьох до шести з половиною років у в'язниці. Та організатори злочину не знайдені.
Cуд виніс вироки обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк

Cуд виніс вироки обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк 06.06.2019

Суд ув'язнив усіх п'ятьох обвинувачених у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. Засуджені раніше визнали свою провину.
Справа Гандзюк: П'ятеро обвинувачених визнали свою провину

Справа Гандзюк: П'ятеро обвинувачених визнали свою провину 04.06.2019

П'ятеро обвинувачених у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк, яким закидають нанесення тяжких тілесних ушкоджень, визнали свою провину. Суд винесе їм вироки 6 червня.
Підозрюваному у справі Гандзюк Владиславу Мангеру продовжили запобіжний захід

Підозрюваному у справі Гандзюк Владиславу Мангеру продовжили запобіжний захід 31.05.2019

Владиславу Мангеру, який носитиме електронний браслет до 1 липня, дозволили пересуватися в межах Херсонської області.
ГПУ змінила підозру Владиславу Мангеру в справі вбивства Катерини Гандзюк

ГПУ змінила підозру Владиславу Мангеру в справі вбивства Катерини Гандзюк 25.04.2019

Через наявність нових доказів підозрюваному у вбивстві активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру змінили підозру, повідомили в ГПУ.
Нападники на Гандзюк пішли на угоду зі слідством - ГПУ

Нападники на Гандзюк пішли на угоду зі слідством - ГПУ 24.04.2019

У Генпрокуратурі стверджують, що нападники на Катерину Гандзюк зізналися у злочині та пішли на угоду зі слідством.
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