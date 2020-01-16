Болтон стверджує, що Трамп тиснув на Київ заради компромату на Байдена - ЗМІ

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон пише у своїй майбутній книзі про те, що глава Білого дому прагнув отримати від української влади компромат на свого політичного суперника Джо Байдена, затримавши з цією метою надання американської військової допомоги Києву. Про це у неділю, 26 січня, повідомило американське видання The New York Times. Повідомлення газети пізніше було підтверджено з власних джерел інформаційним агентство AP.

Згідно з інформацією The New York Times, у своїй книзі Болтон стверджує, що Трамп таким чином намагався домогтися від українського президента Володимира Зеленського проведення розслідування проти Байдена та його сина, який раніше працював в українській компанії Burisma. Байден є одним з найбільш вірогідних суперників Трампа на майбутніх президентських виборах у США.

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Також колишній радник американського президента пише, що він, державний секретар Майк Помпео та очільник Пентагону Марк Еспер намагалися переконати Трампа все ж надати Україні затверджену Конгресом США військову допомогу. Однак у серпні 2019 року голова Білого дому повідомив Болтону, що не хоче надсилати Україні кошти, доки Київ не надасть йому матеріали розслідування щодо Байдена. За даними AP, публікація книги Болтона запланована на 17 березня цього року.

Демократи вимагають свідчень Болтона

Оскільки тиск Трампа на українську владу заради власних політичних цілей став одним з найголовніших пунктів обвинувачення у справі про імпічмент президента, що зараз розглядається у Сенаті США, у Демократичній партії наполягають на тому, аби Болтон дав свідчення на цьому процесі.

"Американці знають, що справедливий розгляд справи має включати як документи, так і свідчення, заблоковані президентом. І передусім це стосується пана Болтона", - йдеться у заяві "менеджерів імпічменту" Трампа, які представляють позицію Палати представників Конгресу США у Сенаті, яка раніше проголосувала за початок процедури імпічменту американського президента . Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

Водночас Трамп виступає проти надання Болтоном свідчень, заявляючи, що його колишній радник пішов з Білого дому "не найбільш мирним шляхом". Він також заявив у Twitter ввечері 26 січня, що ніколи не говорив Болтону про прив'язку надання військової допомоги до питання розслідувань проти демократів та Байдена зокрема.

Сам Болтон раніше говорив про свою готовність свідчити у справі про зловживання Трампом владою в разі, якщо отримає відповідну повістку.