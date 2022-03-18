 Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2022

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Новини

Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів

Болгарія, Естонія, Латвія та Литва оголосили персонами нон грата загалом 20 російських дипломатів. У Москві пригрозили дзеркальними заходами.

Будівля посольства Росії в Софії, Болгарія

Будівля посольства Росії в Софії, Болгарія

Міністерства закордонних справ Болгарії, Латвії, Литви та Естонії оголосили про видворення з цих країн загалом 20 російських дипломатів. Про це в МЗС чотирьох країн повідомили в п'ятницю, 18 березня.

Зокрема, у Латвії небажаними персонами - persona non grata - оголошено трьох співробітників російського диппредставництва. "У зв'язку з діяльністю, яка суперечить їхньому дипломатичному статусу та враховуючи триваючу агресію Росії в Україні", - повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Естонія також висилає трьох співробітників посольства Росії. "Віце-канцлер з політичних питань Рейн Таммсаар, який передав дипломатичну ноту російському послу, наголосив, що діяльність цих осіб в Естонії суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини, тому вони мають залишити Естонію протягом 72 годин", - йдеться у повідомленні МЗС Естонії. Зазначається, що всі троє брали безпосередню та активну участь у підриві безпеки Естонії та поширенні пропаганди, що виправдовує військові дії Росії.

Литва оголосила персонами нон грата чотирьох російських дипломатів "за діяльність, несумісну з їх дипломатичним статусом". Як зазначили у МЗС Литви, таке рішення ухвалено "на знак солідарності з Україною, яка зазнала безпрецедентної російської військової агресії".

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Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, надавши їм 72-годинний термін для виїзду з країни. "За інформацією компетентних органів, зазначені співробітники посольства Російської Федерації в Болгарії здійснювали на території Болгарії діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Росія погрожує відповісти

В посольстві Росії в Болгарії назвали видворення російських дипломатів "черговим агресивним кроком керівництва Болгарії" і "наміром звести до мінімуму весь спектр російсько-болгарських відносин".

Також відреагували у міністерстві закордонних справ Росії. "На всі безпідставні висилки російських дипломатів буде дано відповідну відповідь", - написала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, 22 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення, Російська Федерація евакуювала з України своїх дипломатів. Рішення тоді пояснили необхідністю "захисту життя і безпеки" дипломатів на тлі начебто "русофобії" в Україні.

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