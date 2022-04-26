Атомні електростанції (АЕС)

Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022)

Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.