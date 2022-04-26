Атомні електростанції (АЕС)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АЕС".
На атомних електростанціях атомну енергію перетворюють на електричну. Питанням міжнародного контролю та розвитку атомної енергетики займається Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.
Загроза ядерних інцидентів на українських АЕС, радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси, непридатні до землеробства території - перші наслідки війни РФ проти України.
Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?