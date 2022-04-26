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Атомні електростанції (АЕС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АЕС".

На атомних електростанціях атомну енергію перетворюють на електричну. Питанням міжнародного контролю та розвитку атомної енергетики займається Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986 26.04.2022

У річницю Чорнобильської трагедії три запущені Росією ракети пролетіли над блоками трьох українських АЕС. Україна вимагає глобального контролю за ядерними технологіями РФ.
Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ 25.04.2022

Як забезпечити електрикою країну, що відмовляється від атомної енергії та одночасно скорочує імпорт російських енергоносіїв? Інститут DIW надав докладні розрахунки.
Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше 13.04.2022

Мародерство, мінування території, небезпечне опромінення персоналу - представники уряду України та працівники ЧАЕС про наслідки окупації російським військом Чорнобильської атомної електростанції.

Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022) 11.04.2022

Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.
Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви 02.04.2022

В Енергодарі Запорізької області російські війська обстріляли проукраїнський мітинг. Щонайменше четверо цивільних поранені.
Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні

Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні 30.03.2022

Загроза ядерних інцидентів на українських АЕС, радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси, непридатні до землеробства території - перші наслідки війни РФ проти України.
Війська РФ вторглися в місто-супутник ЧАЕС: місцеві протестують

Війська РФ вторглися в місто-супутник ЧАЕС: місцеві протестують 26.03.2022

Російські військові вторглися в Славутич і викрали мера міста Юрія Фомічева, але згодом відпустили. Місцеві жителі вийшли на проукраїнський мітинг, а війська РФ відкрили вогонь у повітря та кидали світло-шумові гранати.
Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики

Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики 19.03.2022

Уряд у Брюсселі погодився продовжити до 2035 року експлуатацію двох ядерних реакторів. Водночас влада хоче прискорити перехід на відновлювані джерела енергії.

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022) 11.03.2022

Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - Енергоатом заперечує

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує 10.03.2022

Республіка Білорусь заявляє, що під'єднала Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Український "Енергоатом" заперечує.
Чотирнадцятий день війни в Україні: головні події

Чотирнадцятий день війни в Україні: головні події 10.03.2022

Через воєнні дії знеструмлено Чорнобильську АЕС. У Маріуполі внаслідок російського бомбардування зруйновано пологовий будинок та дитячу лікарню.
МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС

МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС 09.03.2022

Збій електроенергії на ЧАЕС не становить критичної загрози для безпеки, вважають у МАГАТЕ. У Києві заявили, що існує загроза витоку радіоактивних речовин.
Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - Укренерго

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго" 09.03.2022

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено через бойові дії. Станція перебуває під контролем російських військових з 24 лютого.
МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС 09.03.2022

Персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.
Енергоатом: Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС" 04.03.2022

4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.
Керівник Енергоатома: наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити

Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити 04.03.2022

Керівник "Енергоатома" Петро Котін закликає МАГАТЕ і країни - члени ядерного клубу якнайшвидше втрутитися в ситуацію довкола ЗАЕС. У МАГАТЕ пропонують провести переговори у зоні ЧАЕС.

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