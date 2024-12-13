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КонфліктиУкраїна

МАГАТЕ про удар РФ: 5 енергоблоків АЕС скоротили потужність

Олександр Куницький
13 грудня 2024 р.

Внаслідок масованого комбінованого удару військ РФ 13 грудня п'ять з дев'яти діючих енергоблоків українських АЕС скоротили потужність, повідомили в МАГАТЕ.

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Південноукраїнська АЕС
Південноукраїнська АЕС (ілюстративне фото)Фото: Mathias Bölinger/DW

Українські атомні електростанції (АЕС) через масовану ракетно-дронову атаку військ РФ у п'ятницю, 13 грудня, запобіжно скоротили потужність, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Сьогодні п'ять з дев'яти діючих атомних енергоблоків України скоротили потужність через атаки на енергетичну інфраструктуру, які поновилися", - йдеться у повідомленні агентства в соцмережі Х. 

Комбінований повітряний напад військ РФ фіксувався з 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня, повідомили в Повітряних сил ЗСУ. Загалом радіотехнічні війська ПС за цей період виявили 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дрони. 

В ПС підтвердили збиття 80 крилатих ракет, однієї балістичної та 80 ударних дронів. Крім того, 105 російських безпілотників не досягли своїх цілей, п’ять - повернулись в Росію, ще один - полетів в Білорусь, повідомили в ПС ЗСУ.

Унаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанцій (ТЕС) компанії ДТЕК. За 2024 рік це вже 12 масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії, повідомили там.

Нагадаємо, 17 листопада внаслідок чергового російського удару пошкоджень зазнали кілька електричних підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через це лише два з дев'яти діючих енергоблоків України виробляли електроенергію на 100-відсотковій потужності.

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