Астронавти NASA повернулися на Землю після історичної місії

Астронавти NASA Роберт Бенкен та Даглас Харлі успішно приводнилися у неділю, 2 серпня, у Мексиканській затоці о 21:48 годині за київським часом. Капсулу Endeavour приватного космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска астронавти відстикували від Міжнародної космічної станції (МКС), де вони перебували два місяці, напередодні. Дорога на Землю тривала 21 годину.

Читайте також: Перші астронавти SpaceX повертаються з МКС на Землю

Успішне приводнення капсули було останнім ключовим випробуванням для компанії Маска: чи зможе вона доправляти астронавтів на орбіту та повертати на Землю, що раніше не вдавалося жодній приватній компанії.

Астронавти після приводнення ще близько години проведуть у капсулі на воді, перш ніж спільні групи з SpaceX та NASA визволять їх та доправлять вертольотом на берег. Там астронавти пройдуть медичний огляд перед польотом до космічного центру Джонсона NASA у Х'юстоні в штаті Техас, повідомляє агентство новин Reuters.

Читайте також: "Батут працює" - Ілон Маск пригадав Рогозіну його зневажливі слова

Спочатку планувалося, що приводнення відбудеться в Атлантичному океані. Однак через тропічний шторм "Ісаїас", який загрожує перетворитися на ураган, капсула приводнилася в Мексиканській затоці поблизу узбережжя штату Флорида.

Нагадаємо, старт ракети Falcon 9 яка вивела Бенкена та Харлі на орбіту, відбувся 30 травня - лише з другої спроби. Запланований на декілька днів раніше перший запуск зірвався через погодні умови. Вже через 19 годин після запуску Crew Dragon успішно пристикувався до МКС.

Читайте також: SpaceX планує за кілька років відправити в космос туристів

Повернення космічних подорожей до США

Окрім першого успішного запуску астронавтів в історії приватної космонавтики, ця подія стала першим за понад дев'ять років стартом пілотованої космічної місії з території США. У NASA називають це ключовим кроком до відновлення космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми Space Shuttle в 2011 році.

До старту Crew Dragon американські астронавти подорожували у космос за допомогою російських ракет і космічних кораблів.

Читайте також: Від цькування до підкорення космосу - у чому секрет успіху Ілона Маска?