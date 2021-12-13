Арсен Аваков - український політик і бізнесмен вірменського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Арсен Аваков".

Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ України впродовж семи років - з лютого 2014 року до липня 2021 року. Він є членом партії "Народний фронт". Свою політичну кар'єру Аваков розпочав у Харкові. З 2005-го до 2010-го року він очолював Харківську обласну державну адміністрацію. Аваков був також депутатом Харківської обласної ради п'ятого скликання. З 2012 по 2014 рік Аваков був депутатом Верховної Ради України. Арсен Аваков закінчив Харківський політехнічний інститут. На початку 1990-х років він заснував АТ "Інвестор" та комерційний банк "Базис". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.