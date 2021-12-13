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Арсен Аваков

Арсен Аваков - український політик і бізнесмен вірменського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Арсен Аваков".

Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ України впродовж семи років - з лютого 2014 року до липня 2021 року. Він є членом партії "Народний фронт". Свою політичну кар'єру Аваков розпочав у Харкові. З 2005-го до 2010-го року він очолював Харківську обласну державну адміністрацію. Аваков був також депутатом Харківської обласної ради п'ятого скликання. З 2012 по 2014 рік Аваков був депутатом Верховної Ради України. Арсен Аваков закінчив Харківський політехнічний інститут. На початку 1990-х років він заснував АТ "Інвестор" та комерційний банк "Базис". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Синдром Гогілашвілі: коли на посадах кум, брат і сват

Синдром Гогілашвілі: коли на посадах кум, брат і сват 13.12.2021

Звільнення заступника глави МВС Гогілашвілі після конфлікту зі підлеглими на блокпості на Донеччині не вирішить проблеми, зазначають співрозмовники DW. Проблема - у кадровій політиці нинішньої влади, кажуть критики.
Зеленський вимагає звільнити заступника глави МВС Гогілашвілі

Зеленський вимагає звільнити заступника глави МВС Гогілашвілі 12.12.2021

Президент Зеленський вважає єдиним можливим варіантом звільнення заступника глави МВС Гогілашвілі, який влаштував скандал з поліцейськими, що його зупинили.
Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і гостями його дня народження - ЗМІ

Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і гостями його дня народження - ЗМІ 01.12.2021

Рінат Ахметов був у Вільнюсі одночасно з Савіком Шустером, який святкував там день народження з відомими політиками і публічними особами. В "Слузі народу" допускають, що йдеться про створення нової партії.
Санкціонованої операції не було: Єрмак виклав свою версію вагнергейту

"Санкціонованої операції не було": Єрмак виклав свою версію "вагнергейту" 01.12.2021

Андрій Єрмак відповів на закиди щодо його ролі в зриві затримання бійців ПВК "Вагнер". За його словами, проведення спецоперації не санкціонували, інакше Україна опинилася б e міжнародній ізоляції.
Арсеній Яценюк про проєкт Стіна і свої політичні амбіції (відео)

Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео) 23.11.2021

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції та можливість об'єднання з Аваковим та Разумковим.

Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна", сильного Путіна і свої політичні амбіції (22.11.2021) 22.11.2021

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції, зокрема можливість політичного об'єднання з Аваковим та Разумковим.
Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова 12.11.2021

На позачерговій сесії Харківської міськради 11 листопада Ігор Терехов склав присягу та офіційно заступив на посаду міського голови Харкова.
Аваков: глава МВС не повинен бути міністром чого бажаєте

Аваков: глава МВС не повинен бути міністром "чого бажаєте" 04.11.2021

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що був занадто незалежним і незручним міністром, тому йому й довелося подати у відставку.

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються друзі Кернеса (відео)

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються "друзі Кернеса" (відео) 29.10.2021

31 жовтня в Харкові відбудуться позачергові вибори міського голови. Харків'янам, які тричі обирали мером Геннадія Кернеса, доведеться зробити вибір між його "друзями". Репортаж DW.
Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики

Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики 26.07.2021

Арсен Аваков так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. А втім, колишній міністр завжди був багатогранною особою. DW нагадує про широке коло його інтересів.
П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите

П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите 20.07.2021

20 липня 2016 року Павла Шеремета підірвали в автомобілі у центрі Києва. За п'ять років розслідування злочину посіло помітне місце у політичному житті України та Білорусі. Утім, до встановлення винних і досі далеко.
Деавакізація МВС України: що відомо про Дениса Монастирського

"Деавакізація" МВС України: що відомо про Дениса Монастирського 16.07.2021

Верховна Рада України призначила нового міністра внутрішніх справ. Денис Монастирський, як і його попередник, є цивільним міністром внутрішніх справ. Що планує він на посаді?
Верховна Рада призначила Дениса Монастирського главою МВС

Верховна Рада призначила Дениса Монастирського главою МВС 16.07.2021

За призначення Дениса Монастирського на пост очільника міністерства внутрішніх справ проголосував 271 народний депутат.

Коментар: Відставка Авакова - крок Зеленського до узурпації влади

Коментар: Відставка Авакова - крок Зеленського до узурпації влади 15.07.2021

Відставка Арсена Авакова з посади голови МВС України порушує баланс в українській політиці. Команда Зеленського може не впоратися з усією повнотою влади, попереджає Сергій Руденко.
Шмигаль запропонував Раді призначити Монастирського главою МВС

Шмигаль запропонував Раді призначити Монастирського главою МВС 15.07.2021

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розгляне подання Дениса Шмигаля про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ на засіданні 16 липня.
Верховна Рада підтримала відставку Авакова

Верховна Рада підтримала відставку Авакова 15.07.2021

Звільнення Арсена Авакова з посади глави МВС України підтримав 291 народний депутат. Аваков беззмінно керував міністерством з лютого 2014 року.
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