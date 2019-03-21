Анкара звернеться до ООН з питанням щодо статусу Голанських висот

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара передасть на розгляд Організації Об'єднаних Націй (ООН) питання про статус та приналежність Голанських висот. Таку заяву Ердоган зробив у неділю, 24 березня, в інтерв'ю телекомпанії TGRT Haber, передає агенція новин Reuters.

За словами турецького президента, наміри президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами стали "подарунком" прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху напередодні парламентських виборів в цій країні.

Раніше у неділю в уряді Ізраїлю повідомили, що на 25 березня очікується офіційне визнання адміністрацією американського президента Голанських висот територією Ізраїлю.

Нагадаємо, 21 березня Трамп запропонував визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, захопленими Ізраїлем під час Шестиденної війни 1967 року. Ця пропозиція викликала різку критику з боку Анкари та арабських держав.

Німеччина теж виступила проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Виступаючи 22 березня на засіданні Організації ісламського співробітництва, Ердоган заявив, що не можна допустити легітимізації окупації Голанських висот.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.