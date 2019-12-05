 Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Новини

Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну

Адвокат президента США Руді Джуліані опублікував підсумки своєї поїздки в Україну, Угорщину й Австрію у справі про імпічмент Дональда Трампа. Він стверджує, що має докази невинуватості свого клієнта.

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані (фото з архіву)

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані написав про висновки своєї поїздки в Київ, Будапешт і Відень, у справі про імпічмент господаря Білого дому.

"Будапешт, Київ, Відень. За сотні годин і місяців розслідування я зібрав свідків і документи, які розкривають правду про цей імпічмент і зокрема показують, що Трамп не зробив нічого поганого", - написав Джуліані у соцмережі Twitter

Він запевняє, що має докази, які нібито це демонструють. "Вимагання, хабарництво і відмивання грошей виходять за межі справи Байдена. А ще - змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа", - стверджує Джуліані.

Адвокат Трампа заявляє, що у ексгенпрокурора України та свідка Віктора Шокіна є докази, що нібито підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами (йдеться про одного з лідерів Демократичної партії Джо Байдена та його сина Хантера).

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"Звільнений (Шокін. - Ред.) через загрозу Байдена затримати один мільярд доларів життєво важливої допомоги США. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі майже доведений до смерті, але видужав. В Україні полетить багато голів, якщо це розкриється", - пише Джуліані.

"Свідок Юрій Луценко, наступник Шокіна (надав. - Ред.) записи, що підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення", - продовжує адвокат Трампа. За словами Джуліані, документи показують, що Йованович нібито "відмовляла у видачі віз свідкам, які могли б довести корупцію Байдена і демократів".

Адвокат Трампа запевняє, що документи нібито "чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байдена". Він додав, що "далі буде ще багато іншого", утім самих документів чи свідчень на підтримку своїх звинувачень, окрім твітів, він так і не опублікував.

Після публікації цих твітів голова юридичного комітету Сенату США Ліндсі Грем запросив Джуліані виступити перед ним і розповісти про свою подорож в Україну.  "Я не знаю, що він дізнався, але якщо він хоче прийти до Юридичного комітету - Руді, якщо ви хочете прийти і розповісти нам, що ви дізнались, я з радістю з вами поспілкуюсь", - сказав Грем в телеінтерв'ю, передає "Голос Америки".

Демократи хочуть, щоб наближені Трампа свідчили у Сенаті

Тим часом лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запропонував викликати для надання свідчень чотирьох ключових свідків адміністрації Трампа: виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвейні, колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, старшого радника виконувача обов'язків начальника апарату Білого дому Роберта Блера та чиновника з питань бюджету Білого дому Майкла Даффі.

"Усіх чотирьох цих свідків попросили дати свідчення під час розслідування в рамках імпічменту, але вони не з'явилися", - сказав Шумер і додав, що всі четверо мали "прямі знання про рішення адміністрації", які стосуються справи, цитує агенція dpa.

Нагадаємо, 13 грудня комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Дональда Трампа - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на лідера України Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

Так званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного, та говорять про брак прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.

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