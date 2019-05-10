Адвокат Дональда Трампа передумав їхати в Україну

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані відмовився від планів найближчими днями відвідати Україну. Про це Джуліані розповівв інтерв'ю телеканалу Fox News у суботу, 11 травня.

За словами правника, який раніше мав намір поспілкуватися з оточенням новообраного президента України Володимира Зеленського, він не бажає мати в Україні справу з людьми, котрі є "ворогами (американського. - Ред.) президента, а в деяких випадках ворогами Сполучених Штатів".

Серед іншого Джуліані також запевнив, що, за його даними, в оточенні Зеленського є щонайменше одна людина, котра мала стосунок до кампанії з метою підтримки Гілларі Клінтон на виборах президента США.

Адвокат Трампа також згадав і факт тиску на керівництво України 2016 року з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена. Тоді Байден наполягав на звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Як повідомляло днями американське видання The New York Times, Дональд Трамп і раніше закликав до розслідування діяльності сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, а також до питання ймовірного впливу самого Байдена на усунення з посади колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, чиє відомство вело розслідування проти олігарха, компанія якого платила Хантеру Байдену.

Також раніше The New York Times писало, що Трамп зацікавлений у тому, щоб використати на власну користь інформацію, що українські посадовці буцімто намагалися посприяти перемозі Гілларі Клінтон на виборах у США 2016 року, наголошуючи на роботі в Україні Пола Манафорта, колишнього технолога Партії регіонів та керівника виборчого штабу на президентських виборах у США. Зрештою, така увага до Манафорта призвела до того, що він подав у відставку. В Україні, своєю чергою, заперечують інформацію, що намагалися вплинути на вибори у США на користь Клінтон.

У березні 2019 року команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила роботу над розслідуванням про ймовірне втручання РФ у вибори 2016 року в США. Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Трампа.

Пізніше міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію доповіді Мюллера. Однак конгресмени-демократи зажадали публікації повної версії звіту. 8 травня Дональд Трамп заблокував публікацію невідредагованої доповіді спецпрокурора.