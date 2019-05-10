 Адвокат Дональда Трампа передумав їхати в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Адвокат Дональда Трампа передумав їхати в Україну

Оголошений раніше візит особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані до України не відбудеться. Джуліані не бажає спілкуватися з "ворогами" американського президента в Україні.

Руді Джуліані

Руді Джуліані планував зустрітися з Володимиром Зеленським

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані відмовився від планів найближчими днями відвідати Україну. Про це Джуліані розповівв інтерв'ю телеканалу Fox News у суботу, 11 травня.

За словами правника, який раніше мав намір поспілкуватися з оточенням новообраного президента України Володимира Зеленського, він не бажає мати в Україні справу з людьми, котрі є "ворогами (американського. - Ред.) президента, а в деяких випадках ворогами Сполучених Штатів".

Серед іншого Джуліані також запевнив, що, за його даними, в оточенні Зеленського є щонайменше одна людина, котра мала стосунок до кампанії з метою підтримки Гілларі Клінтон на виборах президента США.

DW.COM

В США оприлюднили доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році. Трамп заявив, що "гра закінчена". (18.04.2019)

Під час слухань у комітеті Сенату міністр юстиції США Вільям Барр рішуче відкинув критику демократів щодо свого висновку про звіт спецпрокурора Робетра Мюллера та знову захищав президента Дональда Трампа. (01.05.2019)

Своїм розпорядженням Дональд Трамп відмовив Конгресу у наданні повної версії доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. (08.05.2019)

Адвокат Трампа також згадав і факт тиску на керівництво України 2016 року з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена. Тоді Байден наполягав на звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Як повідомляло днями американське видання The New York Times, Дональд Трамп і раніше закликав до розслідування діяльності сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, а також до питання ймовірного впливу самого Байдена на усунення з посади колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, чиє відомство вело розслідування проти олігарха, компанія якого платила Хантеру Байдену.

Також раніше The New York Times писало, що Трамп зацікавлений у тому, щоб використати на власну користь інформацію, що українські посадовці буцімто намагалися посприяти перемозі Гілларі Клінтон на виборах у США 2016 року, наголошуючи на роботі в Україні Пола Манафорта, колишнього технолога Партії регіонів та керівника виборчого штабу на президентських виборах у США. Зрештою, така увага до Манафорта призвела до того, що він подав у відставку. В Україні, своєю чергою, заперечують інформацію, що намагалися вплинути на вибори у США на користь Клінтон.

У березні 2019 року команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила роботу над розслідуванням про ймовірне втручання РФ у вибори 2016 року в США. Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Трампа.

Пізніше міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію доповіді Мюллера. Однак конгресмени-демократи зажадали публікації повної версії звіту. 8 травня Дональд Трамп заблокував публікацію невідредагованої доповіді спецпрокурора.

Посилання в інтернеті

https://www.foxnews.com/politics/giuliani-i-am-not-going-to-ukraine-because-id-be-walking-into-a-group-of-people-that-are-enemies-of-the-us?fbclid=IwAR0pDP778dDJirKy7FTS3WQhG3dizkGc8_CoJmuuTi3I0j3zd9M-Tx4itl0

Також за темою

USA Rudy Giuliani

Адвокат Трампа хоче зустрітися з Зеленським 10.05.2019

Особистий адвокат Трампа хоче обговорити з обраним президентом України розслідування про ймовірне втручання РФ у вибори США, а також зв'язки сина екс-віце-президента Джозефа Байдена з українською газовою компанією.

USA Präsident Trump und sein Sohn Donald Jr.

Трамп здивований викликом сина на допит у Сенат 09.05.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "здивований" рішенням комітету з розвідки допитати його сина Дональда Трампа-молодшого.

US Sonderermittler Robert Mueller

Спецпрокурор США Мюллер хоче півроку ув'язнення для екс-радника Трампа 18.08.2018

Неправдиві свідчення Джорджа Пападопулоса завдали шкоди розслідуванню можливого втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, заявив спецпрокурор Роберт Мюллер.

Реклама

Докладно

Український журналіст Руслан Коцаба

Як антисемітські слова Коцаби позбавили його премії у ФРН

Український журналіст Руслан Коцаба, схоже, не отримає Аахенську премію миру через антисемітські висловлювання.  

Виконавчий директор Google виступає на конференції у Маунтін-В'ю

Щастя у бульбашці Google

Google використовує щорічну конференцію розробників, аби надихнути сферу ІТ і відволікти від власних проблем.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  