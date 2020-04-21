Австрія виходить з карантину: з середини травня знову відкриються ресторани
Уряд Себастіана Курца оголосив подальші послаблення обмежень. За словами канцлера, піти на цей крок дозволяє розвиток ситуації, який є кращим, ніж у інших країнах.
Себастіан Курц
Австрійський уряд оголосив плани масштабного послаблення запроваджених раніше через пандемію COVID-19 суворих обмежувальних заходів. Про них у вівторок, 21 квітня, розповів канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). За словами Курца, план виходу з карантину передбачає поширення послаблень майже на всю сферу послуг. "Ми йдемо цим шляхом, оскільки ми в Австрії були надзвичайно дисциплінованими, і розвииток ситуації у нас є кращим, ніж в інших країнах", - наголосив Курц, цитує агентство новин dpa.
З початку травня, крім перукарень, планується також відкриття косметичних і манікюрних салонів. Крім того, з 27 квітня знову зможуть запрацювати всі без винятку магазини. Однак обмеження пересування для жителів країни залишатимуться чинними до кінця квітня, зауважив Курц.
Також з 23 квітня буде скасовано режим карантину на австрійському курорті Ішгль та ще в кількох населених пунктах у землі Тіроль. В Ішглі, який називають одним із розсадників коронавірусної інфекції в Європі, суворі заходи запровадили з 13 березня. У Тіролі, таким чином, не залишиться населених пунктів, які перебувають в режимі ізоляції.
15 травня знову відкриються ресторани
Як повідомили в австрійському уряді, з 15 травня зможуть відкритися заклади громадського харчування. Утім, їхнім працівникам доведеться носити захисні маски, обмежено буде й час роботи - до 23-ьої години. Також планується запровадити обмеження щодо максимальної кількості клієнтів, сказав Курц.
Так само з 15 травня дозволять відвідування богослужінь за умови дотримання відповідної дистанції між вірянами.
Поновлення навчання в школах
Також з 15 травня планується дозволити поступове відновлення навчання у школах. А для випускників та учнів старших класів підготовка до випускних іспитів має розпочатися вже 4 травня.
Єдиною сферою, де поки не планується послаблень, залишається туризм та сфера розваг і дозвілля. Однак Курц припустив можливість укладання угод про відкриття кордонів з сусідніми країнами, де спостерігається сприятлива ситуація щодо протидії поширенню коронавірусу, скажімо, з Німеччиною і Чеською Республікою. Попри це він порадив австрійцям планувати проведення цьогорічної відпустки на батьківщині. "Я проведу свою відпустку в Австрії і можу тільки порекомендувати багатьом австрійцям зробити те саме", - зазначив Курц.
В Австрії останнім часом спостерігається значне зниження темпів поширення коронавірусу - у день фіксують менше 100 нових випадків зараження. За даними міністерства охорони здоров'я Австрії, в країні підтверджено 455 летальних випадків унаслідок COVID-19, близько 11 тисяч осіб вже одужали після зараження коронавірусом, а кількість активних випадків становить близько 3,4 тисячі, інформує агенція новин Reuters.
Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.
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Життя на балконі
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Життя на балконі
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