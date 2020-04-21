Австрія виходить з карантину: з середини травня знову відкриються ресторани

Австрійський уряд оголосив плани масштабного послаблення запроваджених раніше через пандемію COVID-19 суворих обмежувальних заходів. Про них у вівторок, 21 квітня, розповів канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). За словами Курца, план виходу з карантину передбачає поширення послаблень майже на всю сферу послуг. "Ми йдемо цим шляхом, оскільки ми в Австрії були надзвичайно дисциплінованими, і розвииток ситуації у нас є кращим, ніж в інших країнах", - наголосив Курц, цитує агентство новин dpa.

З початку травня, крім перукарень, планується також відкриття косметичних і манікюрних салонів. Крім того, з 27 квітня знову зможуть запрацювати всі без винятку магазини. Однак обмеження пересування для жителів країни залишатимуться чинними до кінця квітня, зауважив Курц.

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Також з 23 квітня буде скасовано режим карантину на австрійському курорті Ішгль та ще в кількох населених пунктах у землі Тіроль. В Ішглі, який називають одним із розсадників коронавірусної інфекції в Європі, суворі заходи запровадили з 13 березня. У Тіролі, таким чином, не залишиться населених пунктів, які перебувають в режимі ізоляції.

15 травня знову відкриються ресторани

Як повідомили в австрійському уряді, з 15 травня зможуть відкритися заклади громадського харчування. Утім, їхнім працівникам доведеться носити захисні маски, обмежено буде й час роботи - до 23-ьої години. Також планується запровадити обмеження щодо максимальної кількості клієнтів, сказав Курц.

Так само з 15 травня дозволять відвідування богослужінь за умови дотримання відповідної дистанції між вірянами.

Поновлення навчання в школах

Також з 15 травня планується дозволити поступове відновлення навчання у школах. А для випускників та учнів старших класів підготовка до випускних іспитів має розпочатися вже 4 травня.

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Єдиною сферою, де поки не планується послаблень, залишається туризм та сфера розваг і дозвілля. Однак Курц припустив можливість укладання угод про відкриття кордонів з сусідніми країнами, де спостерігається сприятлива ситуація щодо протидії поширенню коронавірусу, скажімо, з Німеччиною і Чеською Республікою. Попри це він порадив австрійцям планувати проведення цьогорічної відпустки на батьківщині. "Я проведу свою відпустку в Австрії і можу тільки порекомендувати багатьом австрійцям зробити те саме", - зазначив Курц.

В Австрії останнім часом спостерігається значне зниження темпів поширення коронавірусу - у день фіксують менше 100 нових випадків зараження. За даними міністерства охорони здоров'я Австрії, в країні підтверджено 455 летальних випадків унаслідок COVID-19, близько 11 тисяч осіб вже одужали після зараження коронавірусом, а кількість активних випадків становить близько 3,4 тисячі, інформує агенція новин Reuters.

Як повідомлялося, раніше в Австрії вже було запровадженні деякі послаблення суворих обмежувальних заходів, у тому числі й щодо більшості закладів торгівлі.