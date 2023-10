Poloni:Partitë e vogla mund të ndikojnë balancën e pushtetit

Anna Radwan-Röhrenschef shpërndan fletëpalosje zgjedhore në sheshin Wilson të Varshavës. Me më pak se një javë derisa Polonia të zgjedhë një Parlament të ri, sociologia 45-vjeçare po përpiqet të ndikojë tek votuesit që nuk kanë marrë ende një vendim.

Radwan-Röhrenschef kandidon për Rrugën e Tretë të Kristian Demokratëve (TD), një aleancë e tre partive të vogla e krijuar prillin e kaluar.

Në krah të saj, Katarzyna Piekarska shpërndan edhe fletëpalosje. Ajo bën fushatë për Platformën Qytetare (PO) të opozitës së Donald Tusk-ut.

Të dyja partitë shpresojnë të punojnë së bashku pas zgjedhjeve për të parandaluar partinë euroskeptike Ligji dhe Drejtësia (PiS) të Jaroslaw Kaczynskit të fitojë një mandat të tretë në pushtet.

Liberalët bëjnë fushatë në një lagje konservatore

Shpërndarja e fletëpalosjeve të opozitës liberale nuk është një detyrë e lehtë në sheshin Wilson të dielën e fundit para zgjedhjeve.

Anna Radwan-Röhrenschef (djathtas), e aleancës Rruga e Tretë, dhe Katarzyna Piekarska, e Platformës Qytetare Anna Radwan-Röhrenschef (djathtas), e aleancës së Rrugës së Tretë dhe Katarzyna Piekarska, e Platformës Qytetare

Anna Radwan-Röhrenschef (djathtas) e Aleancës së Rrugës së Tretë dhe Katarzyna Piekarska e Platformës Qytetare në Varshavë. Fotografi: Jacek Lepiarz/DW

Udhëheqësi i PiS Jaroslaw Kaczynski jeton aty pranë dhe njerëzit që largohen nga kisha e Shën Stanislaus Kostkas nuk duken entuziastë për fletëpalosjet e kandidatëve liberalë.

Nuk është për t'u habitur duke pasur parasysh se ipeshkvët katolikë polakë sapo kanë lëshuar një deklaratë në të cilën ata pohojnë se katolikët nuk mund të votojnë për një parti që pranon abortin.

Rruga e tretë apo fitorja e tretë për PiS?

"Më pëlqen Varshava, e dua Evropën”, thotë Anna Radwan-Röhrenschef, duke shtuar se pikërisht për këtë po bën fushatë për Rrugën e Tretë dhe një ndryshim në politikën polake.

Bashkëdrejtuesi i Rrugës së Tretë, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ka thënë se "ose Rruga e Tretë hyn në Parlament ose PiS e Kaczynskit do të ketë mandatin e tretë në xhep".

Radwan-Röhrenschef pajtohet plotësisht me këtë vlerësim dhe shton: "Ne kemi një program fantastik".

Luftë e vështirë për Rrugën e Tretë

Problemi për Rrugën e Tretë – e cila përfshin Partinë Popullore Polake agrare (PSL) dhe partinë e re centriste Kristian-Demokrate Polonia 2050 – është se ka shumë pak ndryshim midis programit të saj dhe atij të PO të Donald Tusk.

Donald Tusk e di se si e majta e re ashtu edhe rruga e tretë duhet të dalin mirë në votime nëse do që të ketë ndonjë shans për t'u bërë kryeministër.

Pavarësisht nga trashëgimia polake e familjes së saj, emri me tingëllim gjerman i Radwan-Röhrenschef e ka bërë atë shënjestër të shumë urrejtjes në internet muajt e fundit. Populistët e krahut të djathtë e kanë bërë ndjenjën antigjermane një gur themeli të fushatës së tyre zgjedhore.

Nuk është aspak e sigurt se Rruga e Tretë do të jetë në Parlamentin e ardhshëm: me 8%, pragu për aleanca është më i lartë se për partitë individuale (5%).

Donald Tusk, udhëheqës i Platformës Qytetare (PO) Donald Tusk, udhëheqës i Platformës Qytetare (PO) Fotografi: Czarek Sokolowski/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Disa sondazhe e vendosin Tercera Vía mbi këtë prag, të tjera më poshtë. Nëse aleanca nuk hyn në Parlament, shanset e PiS për një mandat të tretë në pushtet përmirësohen automatikisht.

Tusk ka nevojë për dy partnerë koalicioni

Rezultati i partive të vogla më 15 tetor do të përcaktojë se kush do të formojë qeverinë e ardhshme.

Partia më e madhe opozitare e Polonisë, PO e Tusk, e cila ka bashkuar forcat me dy grupe më të vogla parlamentare - duke përfshirë të Gjelbrit - për të formuar aleancën e Koalicionit Qytetar (KO), mund të parandalojë kthimin e partisë së Kaczynskit në pushtet vetëm nëse Rruga e Tretë dhe e Majta e Re marrin rezultate të mira dhe janë realisht pjesë e parlamentit të ardhshëm.

Sondazhet sugjerojnë se partia e Tusk-ut do të merrte rreth 30% të votave dhe PiS në pushtet midis 34% dhe 37%. Vetëm nëse Tercera Vía dhe Nueva Izquierda marrin rreth 10% secila, opozita liberale-konservatore do të marrë 231 vendet që i nevojiten në Parlamentin me 460 vende.

Tusku mbështet Rrugën e Tretë

Tusku e di këtë. Në fillim, ai e pa Rrugën e Tretë si një rival të bezdisshëm që mund t'i hiqte votat partisë së tij. Pastaj e kuptoi se një rezultat i mirë për Rrugën e Tretë ishte në dobi të tij.

Në marshin e miliona zemrave, të mbajtur në Varshavë më 1 tetor, ai u kërkoi atyre që nuk donin ta votonin të votonin për Rrugën e Tretë.

Kandidatët e të dyja partive kanë kohë që bashkëpunojnë në nivel popullor. "Rrugën e Tretë nuk e shohim si rivale, por si partnere me të cilët do të qeverisim”, thotë Katarzyna Piekarska.

E majta e re shpreson për një koalicion me Tuskun

Rezultati i Nueva Izquierda do të jetë po aq i rëndësishëm për PO, me të cilin ka bashkëpunuar ngushtë prej disa kohësh.

Në Marshimin 1 Milion zemrat, një nga udhëheqësit e saj, Wlodzimierz Czarzasty, siguroi turmën se partia e tij ishte e përgatitur për një koalicion me PO pas zgjedhjeve. Me kritikën e saj radikale ndaj Kishës Katolike dhe planet e saj për një liberalizim të gjerë të ligjeve të abortit, e majta e re është një opsion për ata që e konsiderojnë Tuskun shumë konservator.

PiS gjithashtu ka nevojë për një partner

Por Kaczynskit do t'i duhet gjithashtu një partner koalicioni nëse dëshiron të udhëheqë qeverinë e ardhshme. Për të, megjithatë, aleanca nacionaliste dhe libertariane Confederación Libertad y Independencia (shkurt "Konfederata"), është alternativa e tij e vetme.

Edhe pse Konfederata tashmë është e përfaqësuar në Parlament, ajo ka qenë në të vërtetë vetëm në skaj të peizazhit politik polak. Udhëheqësi i saj i mëparshëm, Janusz Korwin-Mikke, 80 vjeç, ishte shumë ekstremist për votuesit polakë.

Kur ai ishte eurodeputet, Korwin-Mikke u sanksionua nga Parlamenti Evropian në 2017 për pretendimin se gratë duhet të fitojnë më pak se burrat, sepse ato janë më të dobëta, më të vogla dhe më pak inteligjente.

Fotografi: Omar Marques/Getty Images

A do të jetë Konfederata krijuese?

Vetëm kur ekonomisti dhe biznesmeni 36-vjeçar Slawomir Mentzen u emërua lider i Konfederatës, mbështetja për partinë u rrit. Mentzen i ka cilësuar si "shkarje rinore" deklaratat e tij të mëparshme se ai donte një Poloni "pa hebrenj, pa homoseksualë, pa abort, pa taksa, pa Bashkimin Evropian".

Konfederata dëshiron të shkurtojë në mënyrë drastike pagesat e sigurimeve shoqërore dhe të heqë sigurimin e pensioneve. Ajo gjithashtu ka politika nacionaliste dhe anti-ukrainase.

Edhe pse Konfederata ka sulmuar Tuskun dhe Kaczynskin gjatë fushatës zgjedhore, ekspertët dyshojnë se partia do të refuzojë një ofertë për t'u bashkuar me një koalicion qeveritar me PiS.

Kaczynski tregoi gjatë mandatit të tij të parë (2005-2007) se ai është jashtëzakonisht i aftë të ndajë dhe minojë partnerët më të vegjël të koalicionit.

Në këtë pikë, duket se çështja se cila parti do të përfundojë në favor të PiS apo PO do të mbetet pa përgjigje deri në numërimin e votës së fundit.