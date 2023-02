Ukrainë: Vizitë e papritur e presidentit të SHBA-së Joe Biden në Kiev

Presidenti i SHBA Joe Biden zhvilloi papritur një vizitë në kryeqytetin ukrainas, Kiev, vetëm disa ditë përpara përvjetorit të agresionit rus në Ukrainë, që shënohet me 24 shkurt. Pak para konfirmimit të lajmit në Kiev u dëgjuan edhe sirenat e rrezikut nga sulmet ajrore, që janë shumë të shpeshta në Ukrainë, për shkak të intensifikimit të sulmeve ruse gjatë ditëve të fundit.

Konferencë shtypi e Joe Biden dhe Volydymir Selenskyj në Kiev

Presidenti Biden dhe SHBA kanë konfirmuarqë nga fillimi i agresionit rus, se do të ndihmojë Ukrainën me armë dhe me mjete të tjera deri në fitoren ndaj agresorit rus. SHBA është vendi i cili ka dërguar më së shumti armë në Ukrainë për të luftuar kundër agresorit rus. Mesazhet e presidentit Biden në Kiev dhe në mbarë botën u pritën me interesim shumë të madh. Vizita nuk u paralajmërua për arsye sigurie.