Turqi: Fushatë zgjedhore me armiqësi ndaj refugjatëve

Pak para raundit të balotazhit në Turqi toni po bëhet më agresiv. Ndërsa kampi qeveritar duket se po bën gjithçka që mundet për të shpifur për opozitën dhe për t'i portretizuar kandidatët e tyre presidencialë si tradhtarë të atdheut, kandidati Kemal Kilicdaroglu ka nisur kundërsulmin.

"Erdogan, ti je ai që negocioi me terroristët pas dyerve të mbyllura”, deklaroi ai së fundmi në një tubim. "Kush jeni ti dhe nga e merr të drejtën të vësh në dyshim patriotizmin tim?"

Një mbështetës i presidentit Erdogan duke hequr një pllakatë elektorale të Kilicdaroglut Fotografi: Hannah McKay/REUTERS

Kilicdaroglu po përpiqet të fitojë pikë jo vetëm me patriotizëm, por edhe me armiqësi ndaj refugjatëve. Qëllimi i tij është të fitojë votat e një grupi të madh votuesish nacionalistë që janë kritikë ndaj qeverisë.

Kilicdaroglu: Me patriotizëm dhe armiqësi ndaj refugjatëve

Për këtë qëllim Kilicdaroglu po e sulmon drejtpërdrejt konkurrentin e tij: Erdogani ka sjellë dhjetë milionë refugjatë në vend, pretendon ai. Nëse ai do të qëndrojë në pushtet, në vend do të vijnë dhjetë milionë të tjerë dhe qytetet e Turqisë do të përvetësohen nga refugjatët, mafiozët dhe bosët e drogës.

Kilicdaroglu ka deklaruar vazhdimisht se nëse vjen në pushtet synon t'i kthejë në vendet e origjinës të gjithë refugjatët. Sipas Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) në Turqi jetojnë rreth katër milionë refugjatë.

Pllakata zgjedhore të manipuluara

Mbështetësit e presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan po përdorin lajme të rreme kundër kandidatëve të opozitës. Në internet qarkullojnë postera të shumtë të manipuluar për partinë opozitare CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), partia më e madhe opozitare në Turqi. Këto shpërndahen nga anëtarë dhe mbështetës të partisë në pushtet AKP.

Raundi i balotazhit për zgjedhjet presidenciale në Turqi Fotografi: Evrim Aydin/AA/picture alliance

Edhe para raundit të parë më 14 maj, kishte lajme të rreme për opozitën turke, por sipas vëzhguesve para raundit të dytë, falsifikimet janë bërë më të gjera dhe sistematike.

Erdogani relativisht i qetë

Ndërsa opozita po shton tonet agresive dhe radikale Erdogani shprehet plot besim. "Shokë dhe miq të mi të çmuar”, shkroi 69-vjeçari në Twitter, "ne kemi përpara zgjedhjet më kritike në historinë tonë.[...] Unë kam besim te ju”.

Për herë të parë në më shumë se 20 vjet opozita shpresonte t'i jepte fund sistemit Erdogan në zgjedhjet e 14 majit. Shumica e sondazheve parashikonte që zgjedhjet do t'i fitonte Kiliçdaroglu, prandaj zhgënjimi tek mbështetësit e opozitës është edhe më i madh.

Mbështetës të presidentit Erdogan Fotografi: Murad Sezer/REUTERS

Në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, asnjë nga kandidatët nuk arriti shumicën absolute. Kandidati i opozitës Kiliçdaroglu fitoi thuajse 45 për qind të votave, kurse aleanca e tij "Aleanca e Kombit" 35 për qind për. Ajo tani ka 213 vende në Parlament. Si Kiliçdaroglu dhe "Aleanca e Kombit" morën shumë më pak vota nga sa parashikonin.

Kurse presidenti aktual Rexhep Tajip Erdogan vetëm se nuk arriti të merrte shumicën absolute me 49.5 për qind. Gjithësesi aleanca e tij elektorale siguroi me 322 nga 600 vende në Parlament, një shumicë parlamentare edhe për pesë vjet të tjera. Prandaj Erdogani po shkon në balotazh me një mbështetje të fortë pas vetes.