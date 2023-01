Tanket Leopard 2 do të mbërrijnë shpejt në Ukrainë, por zëvendësimi kërkon kohë

Tani gjërat duhet të lëvizin shpejt me dorëzimin e 14 tankeve Leopard 2 nga ushtria gjermane në Ukrainë si pjesë e një konsorciumi evropian Leopard. Gjermania dëshiron t'i japë ushtrisë ukrainase modelin e dytë më modern, A6, dhe Polonia me sa duket Leopard 2 A4. "Ato tani janë mbledhur me municione dhe pako materiale dhe, nga sa dëgjojmë, do të dorëzohen nga fundi i marsit”, shpjegon Göran Swistek i fondacionit të Berlinit Shkenca dhe Politika (SWP) në një intervistë për DW. Grupi i ekspertëve këshillon gjithashtu qeverinë dhe parlamentin gjerman.

Do të duhet shumë më tepër kohë për të zëvendësuar tanket Leopard të furnizuara në ushtrinë gjermane, sipas studiuesit të SWP Swistek, i cili mban gradën e kapitenit të fregatës në marinën gjermane. "Ky boshllëk që lind për të mbushur këto stoqe është mjaft domethënës dhe, sipas vlerësimit tim, mund të zgjasë të paktën një vit." Megjithatë, qeveria gjermane së pari duhet të porosisë tanke shtesë nga industria.

Asnjë porosi për furnizim të Leopard 2 nga industria deri tani

Leopard 2 prodhohet në Gjermani së bashku nga dy koncernet e armëve Krauss-Maffei Wegmann dhe Rheinmetall. I pyetur nga DW, grupi Rheinmetall i Düsseldorfit nuk dëshiron të flasë. "Nga sektorët më të ndryshëm, duke përfshirë industrinë gjermane të armatimeve, eksperti i sigurisë i SWP Swistek, ka dëgjuar se "nuk ka, të paktën deri tani, kërkesa për blerje apo kërkesa me shkrim" nga qeveria gjermane. "Po flasim për marrjen e një modeli ekuivalent tani ose një modeli të ngjashëm të rishikuar nga ekonomia ose të një modeli krejtësisht i ri: kemi të bëjmë me kornizë kohore dukshëm më të gjatë."

Göran Swistek

Madje, sipas mediave gjermane, edhe Ministria e Mbrojtjes deri tani nuk ka porositur as armë të tjera si pjesë e paketës speciale prej 100 miliardë eurosh për ushtrinë gjermane, të cilën kancelari Olaf Scholz e njoftoi menjëherë pas fillimit të pushtimit rus pothuajse një vit më parë, më 24 shkurt, në fjalimin e tij për "ndryshimin e epokës”. "Me sa duket, sepse këto vendime blerjeje nuk janë marrë ende”, thotë eksperti i SWP, duke iu referuar Leopard 2.

Sipas një liste të inventarit të Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike (IISS), Forcat e Armatosura gjermanë kanë 223 tanke Leopard 2 të serive të ngjashme A5 dhe A6. Që ndihma e tankeve perëndimore të bëjë një ndryshim në luftën mbrojtëse të Ukrainës kundër pushtuesve rusë, vendit të sulmuar do t'i duheshin, sipas IISS, të paktën 100 tanke perëndimore. Kjo do të korrespondonte me pajisjet e tre batalioneve tankesh të ushtrisë ukrainase. Përveç Gjermanisë dhe Polonisë, disa shtete evropiane kanë njoftuar furnizimin me tanke luftarake pas vendimit të qeverisë gjermane. Kohët e fundit është ofruar edhe Norvegjia.

Trajnimi te Leopardët për ukrainasit tashmë po bëhet

Megjithatë, me sa duket, programe trajnimi për ekuipazhet e tankeve ukrainase ka pasur përpara se të merrej vendimi për dorëzimin e Leopardit. Pra, tani gjithçka mund të ndodhë vërtet shumë shpejt - me tanket perëndimore në Ukrainë. Megjithatë, ushtria ukrainase do të duhet të presë më gjatë për 31 tanket kryesore të betejës Abrams të premtuara nga SHBA. Të mërkurën e kaluar, kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri britanik Rishi Sunak ishte planifikuar sërish të bisedonin me presidentin e SHBA Joe Biden me telefon për të diskutuar detaje të mëtejshme të ndihmës për Ukrainën. Pak më parë, Shtëpia e Bardhë kishte zbehur pritshmëritë për gazetarët se SHBA do t'i dërgonte shpejt Abrams-ët e saj në Ukrainë. Pentagoni nuk dëshiron të furnizojë Abrams për Kievin nga stoqet e ushtrisë amerikane, por përkundrazi t'i porosisë ato nga industria. Dhe kjo mund të kërkojë kohë: ndoshta më shumë se dhjetë muaj.

Ukraina ka nevojë edhe më urgjente tani për Leopard 2, thotë eksperti ushtarak ukrainas Oleksandr Kovalenko në një intervistë për DW. Ushtria ukrainase ka humbur një numër të madh tankesh në luftën kundër pushtuesve rusë; numri i saktë mbahet i fshehtë në Kiev.

Tanke amerikane M1A2 Abrams

Me cilësi përballë sasisë ruse

Rusia ka humbur gjithashtu shumë tanke, tha ai, por mund të dërgojë më shumë pajisje në frontin ukrainas nga një rezervuar pothuajse i pashtershëm. "Ne mund të dominojmë në fushën e betejës jo nga sasia, por nga cilësia," thotë Kovalenko. Nëse kjo ndodh shpejt - me dërgesat e tankeve, por edhe me planifikimin ushtarak për javët e ardhshme.

Ai nuk ka dëgjuar ende nga Komandanti Suprem ukrainas i Forcave të Armatosura, gjenerali Valery Salushnyi, saktësisht se si dhe ku synon të përdorë armët perëndimore të premtuara tani, tha gjenerali amerikan Mark Milley së fundi në kuadër të konferencës së donatorëve të Grupit të Kontaktit të Ukrainës në bazën amerikane në Ramstein, Gjermani. Një gjë duket shumë e sigurt: Presioni i kohës për mbrojtësit ukrainas është i madh. Sepse – për këtë pajtohen shumica e ekspertëve perëndimorë – Rusia po përgatitet për një ofensivë të re të madhe në Ukrainë.