Steinmeier: "Jam i shqetësuar thellë për gjendjen në Kinë"

Frank-Walter Steinmeier reagon me mirëkuptim ndaj protestave të popullsisë kineze kundër politikës së rreptë të koronës në vend. "Imazhet që na arrijnë nga Pekini dhe disa qytete kineze më prekin”, thotë ai në një intervistë për DW. Edhe në Gjermani, lufta kundër pandemisë I ngarkoi shumë njerëzit. "Ne vetëm mund të imagjinojmë se sa e madhe është barra për njerëzit në Kinë, ku masat janë shumë më të rrepta, shumë më afatgjata dhe vazhdojnë edhe sot”.

"Pekini duhet të respektojë lirinë e fjalës"

Zemërimi ndaj politikës së rreptë të zero-Covid në Kinë kishte çuar në protesta mbarëkombëtare ditët e fundit. Shkaku ishte një zjarr në shtëpi në Urumqi në rajonin Xinjiang të Kinës veriperëndimore, si pasojë e të cilit gjetën vdekjen dhjetë njerëz të enjten e kaluar. "Si demokrat, mund të them vetëm se liria e shprehjes është një pasuri e rëndësishme”, thotë Presidenti Federal. "Dhe unë mund të kombinoj vetëm atë që po shohim me shpresën se autoritetet shtetërore në Kinë do ta respektojnë këtë të drejtë për lirinë e shprehjes dhe demonstrimit."

Në fund të durimit të tyre: njerëzit në Kinë po protestojnë kundër politikës së ashpër të qeverisë kundër koronës

"Ukrainasit kërcënohen nga vështirësitë, errësira dhe të ftohtit"

Për luftën e Rusisë kundër Ukrainës, Steinmeier thotë se ai dënon sulmet e fundit të Rusisë ndaj civilëve dhe ndaj furnizimeve me gaz dhe energji elektrike në Ukrainë: "Unë mendoj se kjo është pjesë e strategjisë së luftës që ne po shohim këtu. Ne nuk kemi vetëm një strategji brutale " Luftë agresive, e cila po zhvillohet ushtarakisht kundër ushtrisë ukrainase. Por ne kemi - dhe kjo bëhet më e dukshme sa më shumë që i afrohemi dimrit - një sulm brutal ndaj infrastrukturës kritike dhe, natyrisht, ndaj popullatës civile." Steinmeier shpreh shqetësim të thellë për situatën e njerëzve në zonën e luftës: "Ne kemi parë se me çfarë mund të përballen njerëzit në Ukrainë: vështirësi, errësirë dhe të ftohtë."

"Bisedimet e armëpushimit tani do të miratonin rrëmbimin e territoreve nga Rusia"

Ish-ministri i Jashtëm gjerman nuk e sheh kohën për bisedime për një armëpushim të mundshëm. "Të gjitha rekomandimet për të bërë një armëpushim tani janë sigurisht joserioze, sepse një armëpushim në këtë pikë do të nënshkruante atë që tashmë ka ndodhur padrejtësinë. Një armëpushim tani do të thoshte se Rusia do të mbante territorin e pushtuar për vete. Dhe bashkë me të shkeljet e kufirit, mospërfillja e ligjit ndërkombëtar dhe grabitja e tokës gjithashtu do të sanksionohet”.

Në Kherson, një burrë qëndron para rrënojave të dëmtuar nga rusët.

Steinmeier heziton të komentojë mbi garancitë e mundshme perëndimore dhe gjermane për sigurinë e Ukrainës përpara se qeveria në Kiev të hyjë në bisedime të mundshme me Moskën. "Por ne jemi ende në një fazë ku nuk mund të themi saktësisht se si mund të jenë garanci të tilla sigurie."

"Ndërkohë ka mirënjohje ndaj gjermanëve në Kiev”

I pyetur për rolin e Gjermanisë në konfliktin e Ukrainës, Presidenti Federal tha se acarimet fillestare të forta midis politikanëve të qeverisë gjermane dhe qeverisë ukrainase janë kapërcyer. Vetë Steinmeier ishte fillimisht i paftuar nga qeveria atje në pranverë përpara një vizite të planifikuar në Kiev. por e kompensoi vizitën në tetor. "Siç e dini, unë isha në Ukrainë dhe mund të konfirmoj vetëm se nga njëra anë kritikat ndaj mbështetjes gjermane me armatim që ekzistonin më pare, janë shuar, nga ana tjetër ka shumë mirënjohje. "Sidomos mbështetja e Gjermanisë për mbrojtjen e hapësirës ajrore në Ukrainë ishte shumë e rëndësishme.”

"Armët bërthamore nuk duhet të përdoren"

Në pranverë, Steinmeier në veçanti u kritikua ashpër personalisht për kontaktet e tij shumëvjeçare shumë të mira me politikanët rusë në Ukrainë. Steinmeier tani e quajti të patolerueshëm kërcënimin rus për të përdorur armë bërthamore. "Kjo në fakt bie ndesh me të gjithë përvojën tonë historike. Dhe ato janë një tjetër përshkallëzim që Rusia po ndjek në këtë luftë. Armët bërthamore nuk duhet të përdoren!"

Presidenti Federal Frank-Walter Steinmeier në një bisedë me drejtuesen e DW Current Politics Rosalia Romaniec në Pallatin Bellevue në Berlin

"I jam shumë mirënjohës Bundestagut gjerman”

Në intervistë për DW, Presidenti Federal përshëndeti synimin e Bundestagut gjerman për të njohur të ashtuquajturin Holodomor në Ukrainë këtë javë dhe për ta cilësuar atë si gjenocid. Në fillim të viteve 1930, miliona njerëz vdiqën nga uria në Ukrainë, sepse udhëheqjes sovjetike në atë kohë sistematikisht i linte pa ushqim dhe i konfiskonte ushqimet. SPD, Unioni, Të Gjelbrit dhe FDP tani duan ta ndryshojnë këtë me një rezolutë të përbashkët. Steinmeier komenton: "Ishte strategjia e vetëdijshme e regjimit të Stalinit në 1932 dhe 1933 që të linte një pjesë të popullsisë së atëhershme të Bashkimit Sovjetik të vdisnin nga uria". Steinmeier tha se ai ishte "shumë, shumë mirënjohës" për faktin që Parlamenti tani po e ndryshon atë.

Ministrja gjermane e punëve të jashtme, Annalena Baerbock dhe homologu i saj ukrainas, Dimitry Kuleba, duke bërë homazhe në një përkujtimore të Holodomorit, në Kiev, 7 shkurt 2022

Forcimi i perspektivave të anëtarësimit në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor

Në intervistë Steinmeier u shpreh edhe për Ballkanin Perëndimor e sidomos, në prag të vzitës së tij në Shkup dhe Tiranë. Steinmeier udhëton të martën në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri. Lidhur me frikën e shprehur nga disa vende në rajon, se Ukraina mund të trajtohet me përparësi, në krahasim me të tjerët, se "e kuptoj padurimin, por udhëtimi në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri shërben gjithashtu për të dërguar mesazhin në rajon: nëse vendet bëjnë progresin përkatës, atëherë edhe rruga drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian do të bëhet më e menaxhueshme."