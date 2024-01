Sporti 2024: Lojërat Olimpike, KE në futboll, hendboll...

1

Kampionati Evropian i Hendbollit për meshkuj

Turneu do të zhvillohet nga 10 deri më 28 janar me 24 ekipe në Gjermani. Ndeshjet do të luhen në Mannheim, Berlin dhe Mynih (raundi paraprak), Hamburg (raundi kryesor) dhe Këln (raundi kryesor dhe i fundit). Përveç kësaj, dy ndeshje - duke përfshirë ndeshjen e raundit paraprak të Gjermanisë kundër Zvicrës - do të zhvillohen para 50.000 shikuesve në stadiumin e futbollit në Düsseldorf. Favoriti i madh është Danimarka, e cila ka fituar tre titujt e fundit të Botërorit.

Danimarka prapë favorite në hendboll Fotografi: Johan Nilsson/TT/IMAGO

Kampionati Botëror i Notit

Nga data 2 deri më 18 shkurt, medaljet e Kampionatit Botëror në not do të ndahen në Doha/Katar. Federata Gjermane e Notit do të dërgojë në Katar vetëm tre gra dhe shtatë burra, që do të thotë se nuk do të ketë asnjë ekip në stafetë. Notari në distanca të gjata Florian Wellbrock ka shanset më të mira për të fituar medalje.

Florian Wellbrock Fotografi: Leonhard Foeger/REUTERS

Super Bowl LVIII

Më 11 shkurt, e gjithë bota do të shikojë në Parajsë, në jug të Las Vegas - të paktën pjesa gjithnjë e më e madhe e botës që është entuziaste për NFL dhe futbollin amerikan. Super Bowl-i i 58-të do të zhvillohet në stadiumin e Las Vegas Raiders - ndërsa finalja e ligës profesionale të SHBA-së konsiderohet si ndoshta spektakli më i madh në botë. Në pushimin pas pjesës së parë të ndeshjes do të performojë superylli amerikan Usher.

Kampionati Botëror në bob dhe skeleton

Disa nga pasazhet në pistën 1300 metra të gjatë në Winterberg quhen rrethrrotullim, sythe omega dhe labirinte. Këtu, atletët do të zhyten në pistën e akullit në Kampionatin Botëror në bob dhe në skeleton midis 19 shkurtit dhe 3 marsit. Qyteti i vogël në Sauerland, në lindje të landit NRW, organizon Kupën e Botës për të pestën herë pas 1995, 2000, 2003 dhe 2015.

Kampionati Botëror i Hokejit për Meshkuj

Kampionati botëror i hokejit në akull këtë herë do të zhvillohet në Republikën Çeke. Praga dhe Ostrava janë vendet. Për ekipin gjerman, i cili vitin e kaluar ishte nënkampion bote, synimi është që më në fund të fitojë. Shanset varen nga fakti nëse yjet e NHL si Leon Draisaitl mund të luajnë. Liga profesioniste e Amerikës së Veriut fillon play-off-in në fund të prillit.

Leon Draisaitl Fotografi: Mark Humphrey/AP Photo/picture alliance

Kampionati Evropian i Atletikës

Nga data 7 deri më 12 qershor do të ketë vrapim, kërcim dhe hedhje në stadiumin olimpik në Romë, kur atletët më të mirë të Evropës do të garojnë kundër njëri-tjetrit. Megjithatë, është e diskutueshme nëse të gjithë yjet do të marrin pjesë dhe do të arrijnë në më të mirën e tyre të mundshme. Kjo sepse një garë edhe më e rëndësishme e sezonit është në rendi dite më vonë - Lojërat Olimpike në Paris një muaj e gjysmë më vonë.

Kampionati Evropian i futbollit për meshkuj

A do të ketë përGjermaninë edhe një "përrallë verore" si në Kupën e Botës 2006? Apo do të mbizotërojë zhgënjimi, sepse Gjermania mund të eliminohet si nikoqire shumë herët? Skuadra e trajnerit të kombëtares gjermane nëfutboll Julian Nagelsmann hap turneun më 14 qershor në Mynih dhe shpreson të jetë atje deri në finalen e 14 korrikut në Berlin. 23 skuadra të tjera janë duke luajtur për Kupën Evropiane – duke përfshirë kampionin në fuqi Italinë, por edhe Shqipërinë, Francën, Anglinë, Spanjën dhe shumë vende të tjera.

Shqipëria në grup me Spanjën, Kroacinë dhe Italinë Fotografi: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Tour de France

Gara më e rëndësishme e çiklizmit në botë fillon më 29 qershor në Firence dhe përfundon për herë të parë jo në Paris, por në Nice për shkak të përgatitjeve për Lojërat Olimpike.Gratë do të garojnë nga data 12 deri më 18 gusht. Turneu i tyre përfundon në Alpe d'Huez.

Lojërat Olimpike Verore

Lojërat Olimpike hapen më 26 korrik. Garat nuk zhvillohen vetëm në Parisdhe zonën përreth, sepse lundrimi zhvillohet jashtë Marsejës ndërsa sërfimi në afërsi të Tahitit. Lojëra futbolli, basketbolli dhe hendbolli luhen edhe në qytete të tjera franceze. Parisi, i cili ka qenë mikpritës i Lojërave Olimpike në 1900 dhe 1924, shpreson se do të ketë lojëra paqësore, por konflikti në Lindjen e Mesme dhe lufta në Ukrainë mund të rëndojnë gjendjen dhe atmosferën.

Lojërat Verore Paralimpike

Lojërat paraolimpike Fotografi: Martin Schroeder/picture alliance

17 ditë pas ceremonisë së mbylljes së Lojërave olimpike, fillojnë garat e sportistëve më të mirë me aftësi të kufizuara fizike. Ata do të bëjnë gara në Paris nga 28 gushti deri më 8 shtator në 22 sporte. Kësaj radhe do të ketë 220 gara më shumë se në Lojërat Olimpike. Arsyeja janë klasat e ndryshme të dëmtimit. Vetëm në 100 metra për femra do të ketë gjithsej 13 fitues të Lojërave Paraolimpike.

Kampionati Evropian i Hendbollit për Femra

Në fund të vitit, hendbollistet më të mira të Evropës do të synojnë medaljet e Kampionatit Evropian. Ndeshjet do të luhen në katër salla në Zvicër, Austri dhe Hungari nga data 28 nëntor. Vendndodhja përfundimtare do të jetë Vjena më 15 dhjetor. Për herë të parë marrin pjesë 24 ekipe. Megjithatë, kush do të jetë atje së bashku me tre skuadrat nikoqire duhet të përcaktohet ende. Kualifikimi zgjat deri në fillim të prillit 2024.