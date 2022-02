Scholz: Përpara në mënyrë aktive integrimi i Ballkanit Perëndimor

Në Konferencën e Sigurisë në Mynih, kancelari gjerman, Olaf Scholz në fjalimin e tij të shtunën, ku në qendër ishin tensionet aktuale me Rusinë, foli edhe për stadin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Ai kërkoi më shumë përpjekje për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE. "Nuk mjafton që të përmendim perspektivën e zgjerimit për këtë rajon si qëllim strategjik", tha Olf Scholz, "por duhet ta çojmë përpara atë në mënyrë aktive".

"Dhe kur flas për Bashkimin Europian atëherë i përfshij edhe vendet e Ballkanit Perëndimor", tha Scholz. Në të njëjtën kohë ai paralajmëroi nga "zhvendosjet gjeopolitike të pushtetit", që mund ta lenë BE mbrapa. "Ne europianët do të ruajmë aftësinë tonë vepruese, autonominë tonë vendimmarrëse vetëm atëherë kur ta bashkojmë vullnetin tonë dhe aftësitë tona në Bashkimin Europian", tha Scholz. Për kancelarin gjerman, "BE është kuadri ynë veprues, shansi ynë të mbesim fuqi mes fuqive. Për këtë bëhet fjalë, kur flasim për sovranitet europian."

Samiti i BE me Ballkanin Perëndimor në Brdo me kancelaren Merkel, tetor 2021

Bisedimet për hapjen e negociateve me Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut ecin shumë ngadalë përpara, ndërkohë që vende të tjera si Kosova apo Bosnje-Hercegovina kanë ngecur në rrugën e integrimit në BE. Asnjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ka momentalisht një perspektivë të qartë kohore për anëtarësim edhe për shkak të rezervave brenda vendeve të BE.

