Samiti i G7-s nën hijen e luftës në Ukrainë

Male të larta me maja të mbuluara me borë, lëndina me gjelbërim të thellë, lumenj blu në lugina. Jugu bavarez ofron një panoramë pushimesh si në një kartolinë. Pikërisht këtu ndodhet edhe hoteli me 5 yje, Kështjella Elmau, në të cilin kancelari Scholz pret këtë të diel krerët e shteteve dhe qeverive të G7-s, Francës, Britanisë së Madhe, Italisë, Japonisë, Kanadasë e SHBA-së. Që në samitin e G7-s në vitin 2015 ky vend rezultoi si një vend ideal samitesh. Sfond i mrekullueshëm për foto, një luginë jo e lehtë për t'u arritur dhe kështu shumë e përshtatshme për sigurinë. Të paktën 18.000 policë dhe një gardh sigurie 16 km i gjatë rreth kështjellës kujdesen që asnjë demonstrues të mos e prishë idilin. Të ftuarit vijnë me helikoptër. 180 milionë euro janë dhënë për sigurinë e samitit.

180 milionë euro shpenzohen për sigurinë e samitit në Kështjellën Elmau

Lufta dhe ndryshimi i klimës

Bukuria e vendit ku zhvillohet samiti ndodhet në kontrast të thellë me problemet e rënda aktuale që duhet të trajtohen aty. "Progres për një botë më të mirë" është motoja e samitit. Në krye do duhej të qëndronin tema si lufta kundër ndryshimit të klimës, kundër urisë dhe varfërisë. Por agresioni i Rusisë kundër Ukrainës dhe pasojat e mëdha dhe ekzistenciale të tij dominojnë samitin. "G7 është këtë vit me një rëndësi të jashtëzakonshme", thotë kancelari gjerman që shpreson një sinjal uniteti dhe vendosmërie nga ky samit.

Gjermania si mikpritëse ka një rol të rëndësishëm, dhe këtë avantazh Scholz do ta përdorë për të përmirësuar imazhin e tij. Në javët e fundit Gjermania duhet të dëgjonte shumë kritika ndërkombëtare. Vërtet që kancelari menjëherë pas shpërthimit të luftës inicioi kthesën e plotë të politikës së jashtme gjermane dhe atë të sigurisë dhe paralajmëroi armatimin masiv të Bundeswehrit. Por pas këtij njoftimi nuk pasoi asgjë.

Samiti i fundit i G7-s në Elmau, ku Gjermania kishte presidencën e radhës, qershor 2015

Mungesa e mbështetjes brenda SPD

Kancelari u kritikua për hezitim dhe lëkundje. Dërgimi i armëve në Ukrainë pati vonesa dhe Scholz vetë priti muaj derisa të udhëtonte në Ukrainë. Dukej sikur ai ishte duke bërë dredha për të mos e prerë plotësisht kanalin e komunikimit me presidentin Putin. Por hezitimi kishte edhe arsye të brendshme partiake. SPD, partia e kancelarit nuk e mbështet aspak e bashkuar "kthesën epokale" të Gjermanisë. Pacifizmi dhe bindja, se pa një përfshirje të Rusisë nuk mund të ketë paqe në Europë janë thellësisht të rrënjosura tek socialdemokratët. Por për shkak të agresionit brutal rus, pacifistët kanë heshtur.

Qeveria gjermane publikoi në fillim të javës një listë të gjatë me të gjithë mbështetjen ushtarake dhënë Ukrainës. Kreu i SPD, Lars Klingbeil, i afërt në qëndrime me kancelarin Scholz shkaktoi habi me kërkesën. "Gjermania duhet të ketë pretendimin e një fuqie udhëheqëse." Në një fjalim ai theksoi pritshmëritë në rritje ndaj Gjermanisë. "Pas gati 80 vjetësh rezervim, Gjermania ka një rol të ri në sistemin botëror të koordinatave. Gjermania ka krijuar në dekadat e fundit një shkallë të lartë besimi. "Gjermania ndodhet gjithnjë e më shumë në epiqendër, ne duhet të ta përmbushim këtë pritshmëri që ekziston ndaj nesh."

Protesta para samitit në Mynih

G7 dhe roli i Scholzit

Samiti i G7-s mund të jetë testi i parë për cilësitë drejtuese e moderuese të kancelarit gjerman. Nëse ai ia del që shtetet e G7-s të ndjekin një kurs të qartë dhe të bashkuar, kjo do të kishte efekt pozitiv ndaj tij. Që në ditën e parë do të flitet për sanksionet kundër Rusisë dhe ndihma të tjera afatagjata për Ukrainën. "Ne do të vazhdojmë edhe më tej të mbështesim Ukrainën financiarisht, nga ana humanitare, politikisht dhe me furnizime me armë, për aq kohë sa Ukraina ka nevojë", tha Scholz të mërkurën në një deklaratë në Bundestag, ku edhe propozoi një plan rindërtimi për Ukrainën, analog me planin Marshall që SHBA përdori për Gjermaninë dhe vende të tjera pas Luftës së Dytë Botërore. Për rindërtimin do të nevojiten miliarda, për këtë do të flitet edhe në samitin në Elmau. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë virtualisht në bisedime.

Ndryshimi i klimës, uria dhe varfëria

Lufta ka bërë që të mungojnë furnizimet me drithëra nga Ukraina dhe Rusia. OKB paralajmëron nga katastrofa më e madhe e urisë prej dekadash. Ndërkohë që vendet e jugut global luftojnë që tani me pasojat e pandemisë së Coronës. "Nëse ne nuk ia dalim të jemi solidarë me këto vende, atëherë fuqi si Rusia dhe Kina do të shfrytëzojnë këtë", paralajmëron kancelari gjerman. Scholz e vlerëson si të rëndësishme të përfshijë më shumë demokracitë e mëdha të Azisë, Afrikës dhe jugut amerikan. Koncepti për demokracinë është i reduktuar, nëse përqëndrohemi tek perëndimi klasik, ka thënë Scholz. Pesë vende partnere do të jenë pjesë e samitit në Elmau. Indonezia dhe India, që aktualisht dhe vitin e ardhshëm kanë kryesinë e G20-s, Senegali, si kryesues i Unionit Afrikan, Argjentina si kryesuese e bashkësisë së shteteve latinoamerikane dhe vendeve në Karaibe, dhe Afrika Jugore.

Me këto vende do të flitet edhe për "klubin e klimës", një ide që kancelari e ka prej kohësh. Të gjitha vendet e tjera janë të ftuara të bashkëveprojnë, ato "që ndjekin një qëllim për përmirësimin e situatës dhe angazhohen për transformimin industrial, që është i nevojshëm, me qëllim që të krijohet një ekonomi neutrale kundrejt emetimit të gazrave ndotës dhe të ruhen vendet e punës kudo në botë", është shprehur Scholzi.