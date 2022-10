Qeveria gjermane miraton elementët qendrorë të legalizimit të kanabisit

Çmimi Gjerman i Librit i jepet Kim de l'Horizon

Si shkruhet për njerëzit që nuk janë as burrë e as grua? Kim de l'Horizon e demonstroi atë në "Blood Book". Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Frankfurt, Kim rrojti kokën në shenjë solidarizimi me gratë në Iran.