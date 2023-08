Koalicioni qeveritar planifikon shpenzime shtesë prej rreth 2.4 miliardë euro për kontributin bazë për fëmijët nga viti 2025. Kjo u konfirmua nga Ministrja Federale e Familjes Lisa Paus (Të Gjelbrit) dhe Ministri Federal i Financave Christian Lindner (FDP) në një konferencë të përbashkët për shtyp me Ministrin e Punës Hubertus Heil (SPD).

Planet janë përcaktuar në një dokument, në të cilin qeveria federale flet për një "fillim të ri për mbështetjen e familjes".

Ndihmat e ndryshme financiare nga shteti do të grupohen së bashku në një përfitim të vetëm mbështetës. Të gjithë fëmijët dhe të rinjtë do të përfitonin nga siguria bazë e fëmijëve”, të drejtat e tyre mund të pretendohen "pa pengesa burokratike”.

Kontributi bazë për fëmijët përbëhet nga një "shumë garancie për fëmijët" e pavarur nga të ardhurat (e njohur deri tani si përfitimi i fëmijëve) dhe një "shumë shtesë për fëmijët" në varësi të moshës dhe të ardhurave.

Nga kjo pritet të përfitojnë edhe fëmijët, prindërit e të cilëve marrin Kompensimin për Qytetarin ose ndihmë sociale. Fëmijët që nuk janë më në moshë minorene mund të marrin vetë shumën e garantuar.

"Përshtatja e nevojave me realitetin e jetës".

Megjithatë, shpenzimet pritet të vazhdojnë të rriten edhe më pas, sepse duhet të rivlerësohet edhe i ashtuquajturi niveli minimal socio-kulturor i jetesës, i cili është vendimtar për shumën e kompensimit për qytetarin.

"Kështu, nevojat për fëmijë do të përshtaten me realitetin e jetës aktuale”, thuhet në dokument. "Si rrjedhojë do të rriten kërkesat normale për kontributin për fëmijët”.

Minimumi jetik social-kulturor

Sipas shërbimit shkencor të Bundestagut, minimumi jetik social-kulturor përfshin edhe garancinë e mundësisë së mbajtjes së marrëdhënieve ndërpersonale dhe të pjesëmarrjes në jetën shoqërore, kulturore dhe politike. Në rastin e garancisë bazë për fëmijët, bëhet fjalë për aftësimin e tyre për të marrë pjesë në mësime sporti ose muzike, udhëtime shkollore ose një shëtitje në teatër me shkollën.

Shërbimi familjar si platforma qendrore

Sipas dokumentit, në të ardhmen do të ketë një pikë kontakti për të gjitha përfitimet për fëmijët: Shërbimi Familjar i Agjencisë Federale të Punësimit. Të gjithë fëmijët duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë, pavarësisht nga statusi profesional i prindërve.

Përveç kësaj, pritet të zhvillohet një "kontroll bazë i sigurimeve shoqërore për fëmijët". Qëllimi është që të përdoren të dhëna të ndryshme në mënyrë të mbrojtur për të kontrolluar nëse një familje ka të drejtë për kontributin për fëmijën.

Marrëveshja e arritur në kancelari për një shumë fillestare prej 2.4 miliardë eurosh u parapri nga një mosmarrëveshje disamujore midis të Gjelbërve dhe FDP-së brenda koalicionit. Deri tani, Ministri i Financave Christian Lindner (FDP) donte të rezervonte vetëm dy miliardë euro për vitin e ardhshëm buxhetor. Ministrja e Familjes Lisa Paus (Të Gjelbrit) kërkoi deri në dymbëdhjetë miliardë euro dhe së fundmi bllokoi një ligj nga Ministri i Financave për lehtësimin e taksave. Paus tani ka thënë se nga ana e saj nuk ka më asnjë kundërshtim ndaj të ashtuquajturit Ligj i Mundësive të Rritjes.

Paus është e kënaqur me rezultatin

Gjatë konferencës për shtyp me Lindner-in dhe Heil-in (SPD), Paus foli për "negociata nganjëherë shumë të vështira". Ajo do të kishte dashur një hap edhe më të madh në luftën kundër varfërisë së fëmijëve, por gjithsesi është e kënaqur me rezultatin. Sipas saj dokumenti krijon më shumë drejtësi sociale.

Ministri i Financave foli për një "rezultat të mirë”, të cilit i paraprinë "diskutime konstruktive dhe intensive” duke pasur parasysh kompleksitetin e temës. Për të është e rëndësishme që reforma të inkurajojë punën. Njerëzit nuk duhet të bien në varfëri materiale pavarësisht punës së tyre.

Lindner: ndoshta reforma e fundit e madhe sociale

Sipas tij, shteti federal nuk mund të financojë më reforma të mëdha sociale për disa vite. Kontributi Bazë për Fëmijët do të kushtojë rreth 400 milionë euro më shumë në vitin 2025 sesa ishte planifikuar më parë. Kjo rrit edhe më tej nevojën për veprim për buxhetin e vitit 2025. "Kjo është arsyeja pse unë guxoj të parashikoj se, në perspektivën e viteve të ardhshme, kontributi bazë për fëmijët do të jetë reforma e fundit e madhe sociale që do të hyjë në kuadrin buxhetor të federatës”.

Heil: "Një çështje dinjiteti"

Ministri i Punës Heil tha se ishte "çështje dinjiteti" që çdo fëmije duhet t'i jepet mundësia të bëjë diçka me jetën e tij. Kontributi Bazë për Fëmijët është, së bashku me të ardhurat nga shtetësia dhe reforma e ndihmës për strehimin, projekti i tretë madhor i qeverisë federale.

Pas marrëveshjes për pikat thelbësore, shoqatat dhe landet federale do të diskutojnë derisa koalicioni qeveritar të paraqesë një projektligj të përbashkët deri në mes të shtatorit, i cili më pas do të debatohet në Bundestag. Sqarime të mëtejshme janë të mundshme gjatë procedurës, sipas Lindner-it. Është e mundur edhe një rishikim pas një kohe të caktuar, shtoi Paus. Megjithatë, ajo i përmbahet nisjes së dhënies së Kontributit Bazë për Fëmijët në janar 2025.

