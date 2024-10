Presidenti rus Putin pret samitin e zgjeruar të BRICS

Qeveria e presidentit rus Vladimir Putin ka ftuar dy dyzina liderë botërorë në Kazan, në Rusinë jugperëndimore, për një samit treditor të grupit BRICS të zgjeruar së fundmi.

Ky samit është i pari që nga zgjerimi i grupit BRICS në vitin 2023. Është gjithashtu një mundësi për Kremlinin të tregojë se izolimi politik i Rusisë, pas pushtimit të Ukrainës, nuk shtrihet përtej kufijve të NATO-s.

Partnerët kryesorë ndërkombëtarë të Rusisë, si lideri kinez Xi Jinping, kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan, pritej të merrnin pjesë në samitin, i cili është mbledhja më e madhe ndërkombëtare e organizuar nga Putini që nga fillimi i luftës kundër Ukrainës në shkurt 2022.

India dhe Kina mbeten partnerët kryesorë të Rusisë

Presidenti rus Vladimir Putin foli për "marrëdhëniet strategjike" të Moskës me Indinë gjatë takimit të tij me kryeministrin Narendra Modi.

"Marrëdhëniet ruso-indiane kanë karakterin e një partneriteti strategjik veçanërisht të privilegjuar dhe vazhdojnë të zhvillohen në mënyrë aktive”, i tha Putini Modit, pasi të dy burrat u filmuan duke shtrënguar duart dhe duke u puthur me njëri-tjetrin.

Para se të nisej për në Kazan, kryeministri indian Narendra Modi tha të martën se India "i kushton një rëndësi të madhe BRICS-it".

"Pres me padurim diskutime të thella mbi një gamë të gjerë temash. Pres gjithashtu me padurim takimin me udhëheqës të ndryshëm atje," shtoi ai.

Narendra Modin e pritën me tortë në Kazan Fotografi: Maksim Blinov/REUTERS

Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Kazan të martën në mëngjes. Lin Jian, një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme, tha në një konferencë shtypi se samiti i këtij viti shënoi "fillimin e bashkëpunimit më të madh midis BRICS".

Zëdhënësi shtoi se Xi do të ketë "shkëmbime të thelluara të pikëpamjeve" me liderë të tjerë mbi "peizazhin ndërkombëtar, bashkëpunimin praktik të BRICS-it, zhvillimin e mekanizmit BRICS dhe çështje të rëndësishme me interes të ndërsjellë".

"Kina është e gatshme të punojë me palët e tjera për të zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme bashkëpunimin më të madh brenda BRICS, duke sjellë një epokë të re për Jugun Global për të kërkuar forcë përmes solidaritetit dhe për të nxitur së bashku paqen dhe zhvillimin në botë," tha ai.

Xi Jinping mbërrin në Kazan të martën Fotografi: Alexei Danichev/REUTERS

Si India ashtu edhe Kina i kanë ofruar mbështetje ekonomike Rusisë që kur Moska nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt 2022.

Më gjerësisht, partneriteti Rusi-Kinë synon të kundërshtojë atë që Pekini dhe Moska e shohin si rendin botëror të dominuar nga SHBA. Kina dhe Rusia i përshkruan lidhjet e tyre si "pa kufij", pak para se Rusia të fillonte pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022.

Cilat janë vendet e BRICS-it?

Akronimi BRICS u referohet pesë vendeve të mëposhtme: Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut. Ai është projektuar si një alternativë ndaj rendit ekonomik të udhëhequr nga perëndimi, siç është G7, një grup prej shtatë shtetesh të pasura perëndimore, duke përfshirë SHBA dhe Gjermaninë. Grupi BRICS vendosi në samitin e tij të vitit 2023 të zgjerojë radhët e tij.

Argjentina, Etiopia, Egjipti, Irani, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite u ftuan të merrnin pjesë, megjithëse presidenti argjentinas Javier Milei e refuzoi ftesën pasi fitoi zgjedhjet, duke deklaruar se donte të ndiqte një rrugë më properëndimore.

Këshilltari për politikën e jashtme të Putinit, Yuri Ushakov, tha se 36 vende kishin konfirmuar pjesëmarrjen e tyre dhe më shumë se 20 prej tyre do të dërgonin krerët e shteteve. Putin pritet të mbajë rreth 20 takime dypalëshe, sipas Ushakovit, dhe samiti mund të bëhet "ngjarja më e madhe e politikës së jashtme e organizuar ndonjëherë" në tokën ruse.

Ukraina kritikon pjesëmarrjen e mundshme në OKB

Në prag të samitit, ministria e jashtme e Ukrainës kritikoi Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres për planin për të marrë pjesë në samit, pasi zyrtarët rusë thanë në fillim të këtij muaji se shefi i OKB-së i kishte thënë ministrit të jashtëm rus, Sergej Lavrov, se ai do të ishte i pranishëm në Kazan.

Kievi tha se Guterresi kishte refuzuar një ftesë për një samit të paqes në Zvicër, por kishte pranuar një ftesë nga "krimineli i luftës" Putin për në Kazan.

Megjithatë, zëvendëszëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, u tha gazetarëve të hënën se planet e ardhshme të udhëtimit të Guterresit nuk ishin vendosur ende.

aud (rc/AFP, AP, dpa, Reuters)